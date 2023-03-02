В результате жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", два главных фаворита турнира, избежали встречи друг с другом.

Соперником "Сити" по четвертьфиналу стал клуб Чемпионшипа "Бернли", возглавляемый легендой и экс-капитаном "горожан" Венсаном Компани. "Юнайтед" же сразится с "Фулхэмом".



Представитель Лиги Два "Гримсби", сенсационно выбивший из турнира "Саутгемптон", дальше сыграет с "Брайтоном". Еще в одной паре отношения выяснят команды Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед" и "Блэкберн".



Добавим, матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны в уикенд 17-19 марта.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии



Манчестер Сити — Бернли

Манчестер Юнайтед — Фулхэм

Брайтон — Гримсби

Шеффилд Юнайтед — Блэкберн