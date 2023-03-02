Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Кубок Англии В результате жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", два главных фаворита турнира, избежали встречи друг с другом.

Соперником "Сити" по четвертьфиналу стал клуб Чемпионшипа "Бернли", возглавляемый легендой и экс-капитаном "горожан" Венсаном Компани. "Юнайтед" же сразится с "Фулхэмом".

Представитель Лиги Два "Гримсби", сенсационно выбивший из турнира "Саутгемптон", дальше сыграет с "Брайтоном". Еще в одной паре отношения выяснят команды Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед" и "Блэкберн".

Добавим, матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны в уикенд 17-19 марта.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Манчестер Сити — Бернли
Манчестер Юнайтед — Фулхэм
Брайтон — Гримсби
Шеффилд Юнайтед — Блэкберн


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2023 01:15

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 02.03.2023 01:22 # brown-ale
    Брайтон будет в финале.

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  2. slash-lfc 02.03.2023 01:21 # slash-lfc
    КОРОЛЬ ВЕНСАН ЕДЕТ К КОРОЛЯМ!!!

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