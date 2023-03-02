Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
В результате жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", два главных фаворита турнира, избежали встречи друг с другом.
Соперником "Сити" по четвертьфиналу стал клуб Чемпионшипа "Бернли", возглавляемый легендой и экс-капитаном "горожан" Венсаном Компани. "Юнайтед" же сразится с "Фулхэмом".
Представитель Лиги Два "Гримсби", сенсационно выбивший из турнира "Саутгемптон", дальше сыграет с "Брайтоном". Еще в одной паре отношения выяснят команды Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед" и "Блэкберн".
Добавим, матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны в уикенд 17-19 марта.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Манчестер Сити — Бернли
Манчестер Юнайтед — Фулхэм
Брайтон — Гримсби
Шеффилд Юнайтед — Блэкберн
02.03.2023 01:15
Просмотров: 405
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Брайтон будет в финале.
(ответить)
КОРОЛЬ ВЕНСАН ЕДЕТ К КОРОЛЯМ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий