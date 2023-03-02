МЮ выходит в 1/4 финала Кубка Англии, "Тоттенхэм" вылетает

"Манчестер Юнайтед" вышел в четвертьфинал Кубка Англии благодаря победе 3:1 над "Вест Хэмом", а вот "Тоттенхэм" уступил "Шеффилд Юнайтед" и турнир покидает.

"Юнайтед" заставил понервничать своих болельщиков в этот вечер, пропустив первым от "Вест Хэма". Эмерсон Палмери сделал пас с левого фланга на ближний край штрафной, откуда неотразимо пробил Саид Бенрахма — 0:1.



"Красные дьяволы" пошли отыгрываться, и вскоре Каземиро головой замкнул подачу Бруну Фернандешем штрафного, однако бразилец попал в офсайд.



На 77-й минуте счет все-таки стал равным. Фернандеш подал угловой, а Найеф Агерд, сражаясь с Ваутом Вегхорстом на втором этаже, поразил свои ворота — 1:1.



Судьба матча была решена на последней минуте, когда Алехандро Гарначо нанес обводящий удар с левого края штрафной — 2:1. Уже в компенсированное время Фред упрочил победу "Юнайтед", наказав засуетившегося соперника — 3:1.



На "Олд Траффорд" сенсации не случилось, зато случилось в двух других матчах. "Шеффилд Юнайтед" из Чемпионшипа выбил из турнира "Тоттенхэм", а "Гримсби" из Лиги Два — "Саутгемптон".



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм" — 3:1 (0:0)



Голы: Агерд 77 (авт), Гарначо 90, Фред 90 — Бенрахма 54.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф (Мартинес 58), Магуайр, Маласиа, Мактоминей (Каземиро 45), Забитцер (Фред 86), Фернандеш, Антони (Рэшфорд 58), Гарначо (Варан 90), Вегхорст.



"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Агерд, Огбонна, Эмерсон, Райс, Соучек, Пакета, Форнальс (Боуэн 74), Антонио (Скамакка 86), Бенрахма.



Предупреждения: Магуайр, Мактоминей — Пакета.



"Шеффилд Юнайтед" — "Тоттенхэм" — 1:0 (0:0)



Гол: Ндиайе 79.



"Тоттенхэм": Форестер, Санчес, Дайер, Дэвис, Порро (Данжума 82), Хейбьерг, Сарр (Скипп 74), Перишич, Сон, Моура (Кулусевски 73), Ришарлисон (Кейн 65).



"Саутгемптон" — "Гримсби" — 1:2 (0:1)



Голы: Чалета-Цар 65 — Хулахан 45 (пен), 50 (пен).



"Бернли" — "Флитвуд" — 1:0 (0:0)



Гол: Робертс 90.