"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон"

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" одержал свою третью победу в четырех последних матчах Премьер-Лиги, одолев "Вулверхэмптон" благодаря голам Виргила Ван Дейка и Мохамеда Салаха — 2:0.

На острие атак "красных" вернулся залечивший плечо Дарвин Нуньес. Другими пятью новыми лицами в старте относительно 0:0 с "Кристал Пэлас" стали Ибраима Конате, Костас Цимикас, Харви Эллиотт, Фабиньо и Стефан Байчетич.

Из-за травмы лодыжки "волки" недосчитались Матеуса Кунью, чье место в стартовом составе занял Жоау Моутиньо.

Гости вроде бы неплохо начали матч, но вскоре окопались возле своей штрафной. Хозяева оказывали давление, но атаковали без изюминки и реальных моментов не имели.

Впервые "Ливерпуль" был по-настоящему близок к голу на 39-й минуте, когда Эллиотт наносил удар головой с границы вратарской площади — мимо.

В добавленное к первому тайму время Эллиотт опасно пробивал с отскоком от газона с линии штрафной, однако голкипер "Вулверхэмптона" Жозе Са вытащил мяч из нижнего угла ворот.

Во втором тайме создание моментов по-прежнему давалось "красным" с огромным трудом. На 66-й минуте Жота протащил мяч в штрафную, совершил потерю, а Нуньес добил снаряд в ворота. Однако система VAR зафиксировала фол со стороны Диогу, и гол не был засчитан.

Впрочем, на 73-й минуте хозяева все же открыли счет. Голкипер "волков" Жозе Са отразил удар Ван Дейка головой после подачи со штрафного, но Жота тут же предоставил второй шанс Виргилу, и тот не мог промахнуться со столь близкого расстояния — 1:0.

На 77-й минуте "Ливерпулю" удалась быстрая контратака, и Мохамед Салах бедром поразил цель с линии вратарской после прохода Цимикаса — 2:0.

"Вулверхэмптону" ответить было просто нечем. Во втором тайме у гостей совсем не шла атакующая игра.

"Ливерпуль" не показал яркого футбола, но был вознагражден за свои старания. Третья победа в четырех последних матчах Премьер-Лиги должна придать "красным" уверенности.

"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2023 00:55

Количество просмотров Просмотров: 526

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  1. lexa-arsenal 02.03.2023 01:26 # lexa-arsenal
    Сука арсик чемпик выиграет и всякие самиры из под шконок повылазят бляяяяяя

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  2. lexa-arsenal 02.03.2023 01:24 # lexa-arsenal
    Вот это апл как надо а не эти педики сине голубые

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  3. lexa-arsenal 02.03.2023 01:23 # lexa-arsenal
    Ливерпуль Путин арсенал Путин Ливерпуль арсенал

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  4. fiezzo 02.03.2023 01:13 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

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  5. brown-ale 02.03.2023 01:08 # brown-ale
    По потерянным в 2 очках от Шпор. Тут все понятно - Контекс сливает борьбу за топ-фо и уходит.

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  6. dexter 02.03.2023 01:08 # dexter
    Ракеты кончились еще в марте (с) Сосаня.

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  7. superglor 02.03.2023 01:05 # superglor
    Зачем на главной матч середняков из середины таблицы?

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  8. v-0987654321 02.03.2023 01:02 # v-0987654321
    Арс Ман Ливерпуль











    Пенсы шарамыги с обвисшими еблойдами сосут как хахлы

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  9. dexter 02.03.2023 01:02 # dexter
    Изи пизи лемон сквизи в жопу вые6ли чертей.

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  10. hachidlo 02.03.2023 01:01 # hachidlo
    Новость для фансайта (с)

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  11. lexa-arsenal 02.03.2023 01:00 # lexa-arsenal
    А почтили как всегда в середине таблицы, орууууу

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  12. gameboy 02.03.2023 01:00 # gameboy
    Это что за xуйня на главной?

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  13. mancunia-planet 02.03.2023 01:00 # mancunia-planet
    Следующий матч дэрби всея Англии!

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