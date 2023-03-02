"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон"

"Ливерпуль" одержал свою третью победу в четырех последних матчах Премьер-Лиги, одолев "Вулверхэмптон" благодаря голам Виргила Ван Дейка и Мохамеда Салаха — 2:0.

На острие атак "красных" вернулся залечивший плечо Дарвин Нуньес. Другими пятью новыми лицами в старте относительно 0:0 с "Кристал Пэлас" стали Ибраима Конате, Костас Цимикас, Харви Эллиотт, Фабиньо и Стефан Байчетич.



Из-за травмы лодыжки "волки" недосчитались Матеуса Кунью, чье место в стартовом составе занял Жоау Моутиньо.



Гости вроде бы неплохо начали матч, но вскоре окопались возле своей штрафной. Хозяева оказывали давление, но атаковали без изюминки и реальных моментов не имели.



Впервые "Ливерпуль" был по-настоящему близок к голу на 39-й минуте, когда Эллиотт наносил удар головой с границы вратарской площади — мимо.



В добавленное к первому тайму время Эллиотт опасно пробивал с отскоком от газона с линии штрафной, однако голкипер "Вулверхэмптона" Жозе Са вытащил мяч из нижнего угла ворот.



Во втором тайме создание моментов по-прежнему давалось "красным" с огромным трудом. На 66-й минуте Жота протащил мяч в штрафную, совершил потерю, а Нуньес добил снаряд в ворота. Однако система VAR зафиксировала фол со стороны Диогу, и гол не был засчитан.



Впрочем, на 73-й минуте хозяева все же открыли счет. Голкипер "волков" Жозе Са отразил удар Ван Дейка головой после подачи со штрафного, но Жота тут же предоставил второй шанс Виргилу, и тот не мог промахнуться со столь близкого расстояния — 1:0.



На 77-й минуте "Ливерпулю" удалась быстрая контратака, и Мохамед Салах бедром поразил цель с линии вратарской после прохода Цимикаса — 2:0.



"Вулверхэмптону" ответить было просто нечем. Во втором тайме у гостей совсем не шла атакующая игра.



"Ливерпуль" не показал яркого футбола, но был вознагражден за свои старания. Третья победа в четырех последних матчах Премьер-Лиги должна придать "красным" уверенности.



"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче