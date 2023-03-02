"Арсенал" отомстил "Эвертону" за недавнее поражение на "Гудисон Парк", разгромив аутсайдера на своем поле со счетом 4:0.

Главный тренер "канониров" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что и против "Лестера" в минувшую субботу.



В старт "ирисок" вернулся Майкл Кин, заменив Конора Коуди.



"Эвертон" очень достойно выглядел в начале матча, встречая соперника от отдалении от своих ворот. "Арсенал" владел мячом, но остроты почти не создавал. Делая ставку на контратаки, гости выглядели опаснее.



Тем не менее, первый же удар хозяев в створ обернулся голом. Это случилось на 40-й минуте, когда Александр Зинченко нашел пасом Сака на правом краю штрафной, а Букайо сильно пробил в ближний верхний угол ворот — 1:0.



Уже в добавленное к первому тайму время "канониры" удвоили счет. Сака обокрал зазевавшегося Идриссу Гейе, благодаря чему Габриэль Мартинелли выскочил один на один по правому краю штрафной. Бразилец хладнокровно пробил между ног Джордану Пикфорду — 2:0.



Несмотря на комфортное преимущество в счете, "Арсенал" не бросил играть и после перерыва доминировал над соперником.



На 71-й минуте "Эвертон" пропустил еще раз, и это было закономерно. Леандро Троссард ворвался в штрафную по левому краю, а затем сделал пас в центр площадки под удар Мартина Эдегора — 3:0.



"Ириски" совсем расклеились после третьего гола. На 80-й минуте Мартинелли результативно сыграл у ближней штанги после короткой передачи Эдди Нкетиа от лицевой линии — 4:0.



"Эвертон" был неплох в первом тайме, но два гола незадолго до перерыва сделали положение "ирисок" беспомощным. Во втором тайме "Арсенал" просто играл в свое удовольствие.



"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче