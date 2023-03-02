"Ливерпуль" обошел "Сити" по размеру зарплатой ведомости

В прошлом сезоне "Ливерпуль" потратил на зарплаты больше, чем свой главный конкурент последних лет в лице "Манчестер Сити".

На днях "Ливерпуль" опубликовал финансовый отчет за кампанию 2021/22. "Красные" отразили скромную прибыль в 7.5 млн. фунтов, хотя сыграли каждый возможный матч сезона, до последнего сражаясь на всех четырех фронтах.



Как отмечает Daily Mail, из отчета также следует, что зарплатная ведомость "Ливерпуля" в прошлом сезоне составила 366 млн. фунтов, и это второй высший показатель в Премьер-Лиге.



В прошлом сезоне "Ливерпуль" израсходовал на зарплаты на 18 млн. фунтов меньше, чем "Манчестер Юнайтед", но на 12 млн. фунтов больше, чем "Сити".



С 2017 года зарплатная ведомость "Ливерпуля" выросла на колоссальные 75%, тогда как у "Юнайтед" рост за этот период составил 45%, а у "Сити" — только 34%.



В прошлом сезоне "Ливерпуль" нагрузил свою зарплатную ведомость приобретениями вроде Ибраимы Конате и Луиса Диаса, а также новыми контрактами с игроками вроде Энди Робертсона, Фабиньо, Джордана Хендерсона, Виргила Ван Дейка и Трента Александер-Арнольда.



Новый контракт нападающего Мохамеда Салаха с возросшей до 350,000 фунтов в неделю зарплатой будет отображен только в следующем отчете "красных".



