Артета намерен совершить четыре приобретения летом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намерен совершить четыре приобретения грядущим летом.

В данный момент "Арсенал" ведет отчаянную борьбу за титул Премьер-Лиги, однако это не мешает Артете и спортивному директору "канониров" Эду строить планы на летнее трансферное окно.



По информации The Times, летом Артета собирается усилить свою команду двумя центральными полузащитника, левым защитником и вингером, как минимум.



При этом целью номер один "Арсенала" на лето называется капитан "Вест Хэма" Деклан Райс. Для укрепления центра поля "канониры" также рассматривают Мойсеса Кайседо, которого они пытались купить у "Брайтона" на исходе января.



Только Райс и Кайседо стоили бы "Арсеналу" свыше 200 миллионов фунтов, однако Эду и Артета готовы на такого рода траты, планируя отбить их часть с помощью продажи игроков вроде Кирана Тирни, Нуну Тавареша, Альбера Самби Локонги и Фоларина Балогана.