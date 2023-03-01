Артета намерен совершить четыре приобретения летом

Деклан Райс и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намерен совершить четыре приобретения грядущим летом.

В данный момент "Арсенал" ведет отчаянную борьбу за титул Премьер-Лиги, однако это не мешает Артете и спортивному директору "канониров" Эду строить планы на летнее трансферное окно.

По информации The Times, летом Артета собирается усилить свою команду двумя центральными полузащитника, левым защитником и вингером, как минимум.

При этом целью номер один "Арсенала" на лето называется капитан "Вест Хэма" Деклан Райс. Для укрепления центра поля "канониры" также рассматривают Мойсеса Кайседо, которого они пытались купить у "Брайтона" на исходе января.

Только Райс и Кайседо стоили бы "Арсеналу" свыше 200 миллионов фунтов, однако Эду и Артета готовы на такого рода траты, планируя отбить их часть с помощью продажи игроков вроде Кирана Тирни, Нуну Тавареша, Альбера Самби Локонги и Фоларина Балогана.


Метки Арсенал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2023 23:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 01.03.2023 23:42 # gameboy
    Уже похуй с каким составом ебать АПЛ

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  2. true-manc 01.03.2023 23:02 # true-manc
    дайте еще 800 млн ортете. мб, тогда арсеноль наконец попадет в лч

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