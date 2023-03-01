Мерфи считает, что МЮ способен на требл в этом сезоне

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что "Манчестер Юнайтед" способен сделать требл в этом сезоне.

Уже завоевав Кубок Лиги, "Юнайтед" продолжает борьбу на трех других фронтах, и Мерфи кажется, что в Лиге Европы и Кубке Англии "красные дьяволы" вполне могут достичь успеха.



"Будучи фанатом "Ливерпуля", я слегка обеспокоен, что они могут очень хорошо провести этот сезон. Для Премьер-Лиги замечательно, что они вернулись".



"Они являются фаворитами на победу в Лиге Европы, и на то есть причина — посмотрите на остальные команды. Насчет Кубка Англии нельзя сказать, что он им не по зубам — из оставшихся команд только "Манчестер Сити" имеет реальный шанс победить их, если учитывать игру "Юнайтед".



"Я думаю, даже требл им по зубам. Возможно, этого и не случится, но они уже делали это прежде".



"Когда ты выигрываешь трофеи и выигрываешь матчи, это создает уверенность. Кто остановит их, учитывая их игру в данный момент?"



"Что может остановить их прогресс? Наверное травма, тяжелая травма Каземиро или Маркуса Рэшфорда", — сообщил Мерфи talkSPORT.