Невилл считает, что "Арсенал" слишком эмоционален для чемпиона

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Арсенал" ведет себя слишком эмоционально для завоевания титула Премьер-Лиги.

Совсем недавно у "канониров" была серия, когда они набрали только одно очко в трех матчах, потерпев поражения от "Манчестер Сити" и "Эвертона".



"Арсенал" прервал эту серию выездной победой 2:4 над "Астон Виллой", и то, насколько эмоциональны были подопечные Микеля Артеты после финального свистка, видится Невиллу негативным фактором.



"Там было слишком много эмоций. Слишком рано для такого".



"Так отчаянно праздновать, когда еще полгонки вперед — это нехорошо".



"Я могу понять, насколько важным был тот момент после матча против "Виллы", но празднования такого уровня — это довольно отчаянно, довольно рано".



"После того матча были бурные празднования. На мой взгляд, эмоции — это негативная вещь, а не позитивная в чемпионской гонке", — цитирует Невилла Daily Mail.