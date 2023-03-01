Невилл считает, что "Арсенал" слишком эмоционален для чемпиона
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Арсенал" ведет себя слишком эмоционально для завоевания титула Премьер-Лиги.
Совсем недавно у "канониров" была серия, когда они набрали только одно очко в трех матчах, потерпев поражения от "Манчестер Сити" и "Эвертона".
"Арсенал" прервал эту серию выездной победой 2:4 над "Астон Виллой", и то, насколько эмоциональны были подопечные Микеля Артеты после финального свистка, видится Невиллу негативным фактором.
"Там было слишком много эмоций. Слишком рано для такого".
"Так отчаянно праздновать, когда еще полгонки вперед — это нехорошо".
"Я могу понять, насколько важным был тот момент после матча против "Виллы", но празднования такого уровня — это довольно отчаянно, довольно рано".
"После того матча были бурные празднования. На мой взгляд, эмоции — это негативная вещь, а не позитивная в чемпионской гонке", — цитирует Невилла Daily Mail.
01.03.2023 21:00
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Последние комментарии:
Это неважно. Они станут чемпионами не потому что показывают чемпионскую игру, а потому что все лидеры АПЛ в кризисе. Ближайший конкурент - МС, который раздаёт очки направо и налево. Так что станут гг чемпиками вне зависимости от их эмоциональности или чего угодно ещё. Сколько бы они очков не потеряли, МанСити потеряет ещё больше. Про остальных вообще не говорю.
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Праздновать будем когда перетрахнем членососа88, чтоб гондон ходить не мог.
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