"Челси" установил контакт с Почеттино

Маурисио Почеттино "Челси" установил контакт с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино.

На словах "Челси" продолжает выражать поддержку своему нынешнему наставнику Грэму Поттеру, который только в сентябре заключил с "синими" контракт на пять лет.

Однако Поттеру будет очень сложно удержаться на своем месте, если от него отвернутся собственные игроки и болельщики, от которых Грэму и его семье уже сейчас поступают смертельные угрозы.

Как сообщает Football Isider, пока что Поттер в безопасности, однако владельцы "Челси" уже начали готовиться к расставанию с Грэмом, проведя предварительные переговоры с Почеттино.

Маурисио находится без работы с прошлого лета, когда он покинул ПСЖ, и открыт к возвращению в Премьер-Лигу — особенно в Лондон, где у него есть дом.

В то же время испанское издание Sport утверждает, что экс-рулевой "Барселоны" Луис Энрике отказывается от работы со сборной Бразилии, ожидая, что его могут позвать в "Челси".


Метки Почеттино, тренеры, Челси, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 646

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tvinkovod 01.03.2023 20:27 # tvinkovod
    считаю, что надо дать поттеру еще сезон, а потом просто расформировать челси

    (ответить)

  2. gameboy 01.03.2023 20:26 # gameboy
    Петтерпим!
    Ну а вообще Жозе норм залетел бы в эту залупу

    (ответить)

  3. chelsea88 01.03.2023 20:22 # chelsea88
    Верните Тюхеля, долбоё6ы.

    (ответить)

  4. liverputin 01.03.2023 20:11 # liverputin
    бля неее
    оставьте Поттера! дайте ему шанс!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: