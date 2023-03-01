"Челси" установил контакт с Почеттино

"Челси" установил контакт с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино.

На словах "Челси" продолжает выражать поддержку своему нынешнему наставнику Грэму Поттеру, который только в сентябре заключил с "синими" контракт на пять лет.



Однако Поттеру будет очень сложно удержаться на своем месте, если от него отвернутся собственные игроки и болельщики, от которых Грэму и его семье уже сейчас поступают смертельные угрозы.



Как сообщает Football Isider, пока что Поттер в безопасности, однако владельцы "Челси" уже начали готовиться к расставанию с Грэмом, проведя предварительные переговоры с Почеттино.



Маурисио находится без работы с прошлого лета, когда он покинул ПСЖ, и открыт к возвращению в Премьер-Лигу — особенно в Лондон, где у него есть дом.



В то же время испанское издание Sport утверждает, что экс-рулевой "Барселоны" Луис Энрике отказывается от работы со сборной Бразилии, ожидая, что его могут позвать в "Челси".