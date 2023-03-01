"Челси" установил контакт с Почеттино
"Челси" установил контакт с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино.
На словах "Челси" продолжает выражать поддержку своему нынешнему наставнику Грэму Поттеру, который только в сентябре заключил с "синими" контракт на пять лет.
Однако Поттеру будет очень сложно удержаться на своем месте, если от него отвернутся собственные игроки и болельщики, от которых Грэму и его семье уже сейчас поступают смертельные угрозы.
Как сообщает Football Isider, пока что Поттер в безопасности, однако владельцы "Челси" уже начали готовиться к расставанию с Грэмом, проведя предварительные переговоры с Почеттино.
Маурисио находится без работы с прошлого лета, когда он покинул ПСЖ, и открыт к возвращению в Премьер-Лигу — особенно в Лондон, где у него есть дом.
В то же время испанское издание Sport утверждает, что экс-рулевой "Барселоны" Луис Энрике отказывается от работы со сборной Бразилии, ожидая, что его могут позвать в "Челси".
01.03.2023 20:00
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Последние комментарии:
считаю, что надо дать поттеру еще сезон, а потом просто расформировать челси
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Петтерпим!
Ну а вообще Жозе норм залетел бы в эту залупу
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Верните Тюхеля, долбоё6ы.
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бля неее
оставьте Поттера! дайте ему шанс!!!
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