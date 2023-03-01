Стерлинг не собирается уходить из "Челси"

Агент Рахима Стерлинга опровергла слухи о возможном уходе английского вингера из "Челси" грядущим летом.

"Челси" только прошлым летом приобрел Стерлинга у "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов, однако на "Стэмфорд Бридж" Рахим и близко не демонстрирует формы, которой он славился в предыдущие сезоны.



В 18 матчах этого сезона Премьер-Лиги Стерлинг забил только четыре гола и отдал две результативные передачи, и в прессе появились слухи, что летом Рахим может уйти из "Челси".



Претендентом на Стерлинга назывался "Арсенал", чей главный тренер Микель Артета знаком с Рахимом по совместной работе в "Сити", однако реальность такова, что 28-летний англичанин никуда не собирается.



"Стерлинг не выражал недовольства и имеет долгосрочный контракт, который ему дали новые владельцы "Челси", и это не будет пересмотрено в предстоящее трансферное окно".



"Ему очень хочется развить успех, достигнутый им в предыдущие сезоны", — цитирует представителя игрока Келли Хогарт Football.London.