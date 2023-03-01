Фоден: "Это была одна из худших частей моей карьеры"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден назвал предыдущие недели одним из худших периодов своей карьеры.

Накануне Фоден своим дублем помог "горожанам" разгромить "Бристоль "Сити" (0:3) и выйти в 1/4 финала Кубка Англии. А всего тремя днями ранее Фил забил гол и отдал результативную передачу против "Борнмута" в Премьер-Лиге.



22-летний англичанин чувствует, что окончательную преодолел свою черную полосу, когда он мало играл и испытывал дискомфорт в лодыжке.



"Я гораздо лучше чувствую свои ноги. Теперь я на 100 процентов в порядке, и мне комфортно. Это была одна из худших частей моей карьеры, но такое бывает с каждым, и важно лишь то, как ты реагируешь на это".



"Проблема была в дискомфорте, который я испытывал в ногах, а также в том, что я не так много играл. Я люблю играть в футбол, и я немного расстроен, когда не делаю этого", — сообщил Фоден ITV.