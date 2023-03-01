МЮ планирует два крупных приобретения на лето

"Манчестер Юнайтед" планирует совершить два крупных приобретения грядущим летом.

В минувший уикенд "Юнайтед" завоевал свой первый за шесть последних лет трофей, выиграв Кубок Лиги, а также продолжает борьбу в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиги Европы.



По информации Manchester Evening News, главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг имеет серьезные намерения по дальнейшему укреплению состава своей команды, независимо от ситуации с продажей клуба.



Тен Хаг намерен вернуться за полузащитником "Барселоны" Френки Де Йонгом, которого он не смог заполучить прошлым летом. Эрик считает, что у его клуба есть шансы, учитывая тяжелую финансовую ситуацию на "Ноу Камп".



В качестве альтернативы Де Йонгу "Юнайтед" рассматривает Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии", однако 19-летний англичанин вызывает интерес у ряда других топ-клубов, включая "Реал" и "Барселону".



Помимо центра поля, Тен Хаг также собирается усилить позицию нападающего. Здесь в сфере его интересов находятся Виктор Осимхен из "Наполи", Харри Кейн из "Тоттенхэма" и Гонсалу Рамуш из "Бенфики".



Также "Юнайтед" может выйти на трансферный рынок для приобретения центрального защитника, если капитан Харри Магуайр, утративший место в стартовом составе, покинет клуб.