Нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни грозит дисквалификация минимум на шесть месяцев за нарушение запрета на ставки.

Накануне стало известно, что Тоуни согласился с большей частью тех 262 обвинений, которые в его адрес были выдвинуты FA в ноябре и декабре, однако часть Айвен собирается оспорить.



Теперь судьбу Тоуни решит независимая комиссия, а большое количество нарушений, если оные будут доказаны, будут иметь кумулятивный эффект.



Комиссии потребуется несколько недель, чтобы изучить ответ Тоуни, поэтому слушание по делу Айвена может состояться в апреле.



Sky Sports ожидает, что Айвен будет отлучен от футбола на полгода, как минимум. В интересах 26-летнего англичанина и "Брентфорда" начать отбывать дисквалификацию как можно раньше, еще до вынесения вердикта, потому что "пчелы" комфортно располагаются в середине таблицы Премьер-Лиги, а впереди летние месяцы.