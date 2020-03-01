Клопп считает, что Ван Дейк заслужил место в символической сборной мира

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его защитник Виргил Ван Дейк всецело заслужил попасть в символическую сборную мира.

На днях Ван Дейк был включен в символическую сборную ФИФА FIFPRO World 11 по итогам 2022 года, и многим это показалось удивительным, учитывая неважные выступления "Ливерпуля" в этом сезоне.



Однако Клопп призывает посмотреть на прошлый сезон, когда "красные" до последнего сражались за все четыре доступных трофея.



"Я не думаю, что он попал в эту сборную благодаря своей игре в четырех или пяти последних матчах. Он туда попал благодаря своей игре в прошлом году, и я думаю, он это полностью и абсолютно заслужил".



"Конечно, ему это очень нравится — я видел его реакцию, и это круто. Он ездил на церемонию. Он спросил меня, может ли он поехать туда. Я сказал, что да, без проблем... Это замечательно. Я сам там бывал, и это приятное мероприятие. Оно стоит того, чтобы его посетить", — цитирует Клоппа Daily Mirror.