Тен Хаг: "МЮ не удовлетворен завоеванием Кубка Лиги"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не ожидает спада от своей команды после завоевания Кубка Лиги.

В минувшее воскресенье "Юнайтед" завоевал свой первый с 2017 года трофей, победив в финале Кубка Лиги "Ньюкасл" со счетом 2:0.



Однако "красные дьяволы" по-прежнему сражаются на трех других фронтах, и Тен Хаг не чувствует, что его подопечные могут расслабиться.



"Думаю, на игроках лежит ответственность за это (чтобы не расслабиться после завоевания Кубка Лиги). Они ответственны за свою игру".



"Но я не предвижу того, что они расслабятся. Мы завоевали трофей, но это еще не конец сезона".



"По тому, что я вижу вокруг себя, по комментариям игроков в медиа, по увиденному в раздевалке вчера, я делаю вывод, что мы не удовлетворены этой победой".



"Мы хотим добиться большего, и я думаю, это вполне очевидно. Эта победа вдохновляет, но это еще не конец. Определенно не конец", — цитирует Тен Хага The Independent.