Тен Хаг: "МЮ не удовлетворен завоеванием Кубка Лиги"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не ожидает спада от своей команды после завоевания Кубка Лиги.
В минувшее воскресенье "Юнайтед" завоевал свой первый с 2017 года трофей, победив в финале Кубка Лиги "Ньюкасл" со счетом 2:0.
Однако "красные дьяволы" по-прежнему сражаются на трех других фронтах, и Тен Хаг не чувствует, что его подопечные могут расслабиться.
"Думаю, на игроках лежит ответственность за это (чтобы не расслабиться после завоевания Кубка Лиги). Они ответственны за свою игру".
"Но я не предвижу того, что они расслабятся. Мы завоевали трофей, но это еще не конец сезона".
"По тому, что я вижу вокруг себя, по комментариям игроков в медиа, по увиденному в раздевалке вчера, я делаю вывод, что мы не удовлетворены этой победой".
"Мы хотим добиться большего, и я думаю, это вполне очевидно. Эта победа вдохновляет, но это еще не конец. Определенно не конец", — цитирует Тен Хага The Independent.
01.03.2023 14:00
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Последние комментарии:
Кубок лиги это потолок мю в этом сезоне.
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как же приятно осознавать как прекрасен Манчестер Юнайтед!
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Понял что как талбаеп праздновали с Амтони (Ам - перевод п*зда) кубок Карабао епта...
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засунул яйца ггшкам по горло
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