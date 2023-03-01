Тен Хаг: "МЮ не удовлетворен завоеванием Кубка Лиги"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не ожидает спада от своей команды после завоевания Кубка Лиги.

В минувшее воскресенье "Юнайтед" завоевал свой первый с 2017 года трофей, победив в финале Кубка Лиги "Ньюкасл" со счетом 2:0.

Однако "красные дьяволы" по-прежнему сражаются на трех других фронтах, и Тен Хаг не чувствует, что его подопечные могут расслабиться.

"Думаю, на игроках лежит ответственность за это (чтобы не расслабиться после завоевания Кубка Лиги). Они ответственны за свою игру".

"Но я не предвижу того, что они расслабятся. Мы завоевали трофей, но это еще не конец сезона".

"По тому, что я вижу вокруг себя, по комментариям игроков в медиа, по увиденному в раздевалке вчера, я делаю вывод, что мы не удовлетворены этой победой".

"Мы хотим добиться большего, и я думаю, это вполне очевидно. Эта победа вдохновляет, но это еще не конец. Определенно не конец", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2023 14:00

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  1. arsfann 01.03.2023 14:51 # arsfann
    Кубок лиги это потолок мю в этом сезоне.

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  2. jack-4poker 01.03.2023 14:44 # jack-4poker
    как же приятно осознавать как прекрасен Манчестер Юнайтед!

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  3. shakarim 01.03.2023 14:27 # shakarim
    Понял что как талбаеп праздновали с Амтони (Ам - перевод п*зда) кубок Карабао епта...

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  4. quavo 01.03.2023 14:01 # quavo
    засунул яйца ггшкам по горло

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