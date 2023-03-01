Два клуба Бундеслиги сражаются за Кейта

Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" сражаются за полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.

В этом сезоне Кейта отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги, еще пять раз выйдя на замену.



Контракт Наби истекает уже в июне, и в данный момент мерсисайдский клуб не планирует предлагать 28-летнему гвинейцу новую сделку.



Как утверждает Bild, Кейта готов попытаться перезагрузить свою карьеру с помощью возвращения в Бундеслигу, где в услугах Наби заинтересован его бывший клуб "РБ Лейпциг".



Однако "Боруссия" намерена составить конкуренцию в борьбе за Кейта, которого клуб из Дортмунда рассматривает в качестве замены для Джуда Беллингема, готовящегося уйти на повышение грядущим летом.



Добавим, благодаря своему истекающему контракту Кейта уже сейчас может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.