Два клуба Бундеслиги сражаются за Кейта
Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" сражаются за полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
В этом сезоне Кейта отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги, еще пять раз выйдя на замену.
Контракт Наби истекает уже в июне, и в данный момент мерсисайдский клуб не планирует предлагать 28-летнему гвинейцу новую сделку.
Как утверждает Bild, Кейта готов попытаться перезагрузить свою карьеру с помощью возвращения в Бундеслигу, где в услугах Наби заинтересован его бывший клуб "РБ Лейпциг".
Однако "Боруссия" намерена составить конкуренцию в борьбе за Кейта, которого клуб из Дортмунда рассматривает в качестве замены для Джуда Беллингема, готовящегося уйти на повышение грядущим летом.
Добавим, благодаря своему истекающему контракту Кейта уже сейчас может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.
01.03.2023 13:00
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никогда не нравился
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позор - cтолько лет держали это убожество. После 1 сезона надо было сливать это уг.
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