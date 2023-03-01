Два клуба Бундеслиги сражаются за Кейта

Наби Кейта Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" сражаются за полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.

В этом сезоне Кейта отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги, еще пять раз выйдя на замену.

Контракт Наби истекает уже в июне, и в данный момент мерсисайдский клуб не планирует предлагать 28-летнему гвинейцу новую сделку.

Как утверждает Bild, Кейта готов попытаться перезагрузить свою карьеру с помощью возвращения в Бундеслигу, где в услугах Наби заинтересован его бывший клуб "РБ Лейпциг".

Однако "Боруссия" намерена составить конкуренцию в борьбе за Кейта, которого клуб из Дортмунда рассматривает в качестве замены для Джуда Беллингема, готовящегося уйти на повышение грядущим летом.

Добавим, благодаря своему истекающему контракту Кейта уже сейчас может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.


Метки Боруссия, Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2023 13:00

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  1. ooaaaa 01.03.2023 13:41 # ooaaaa
    никогда не нравился

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  2. vals1702 01.03.2023 13:04 # vals1702
    позор - cтолько лет держали это убожество. После 1 сезона надо было сливать это уг.

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