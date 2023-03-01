Мельхиот призывает "Челси" уволить Поттера

Грэм Поттер Бывший защитник "Челси" Марио Мельхиот считает, что лондонскому клубу нужно уволить своего главного тренера Грэма Поттера.

В последние недели результаты "Челси" не выдерживают никакой критики. "Синие" остаются на 10-м месте в Премьер-Лиге, находясь в 14 очках от топ-4.

Мельхиот, выступавший за "Челси" с 1999 по 2004 год, удивлен, насколько нынешний владелец клуба Тодд Бели терпелив с Поттером.

"В мои времена Грэм Поттер бы не уцелел. Это все, что я могу сказать".

"Он бы не уцелел, когда я играл. Мне жаль его. Я знаю, каждый говорит о нем, но с такого рода результатами... Мне жаль, но его нужно менять", — сообщил Мельхиот ESPN.


Метки Мельхиот, Поттер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. moroy13 01.03.2023 12:37 # moroy13
    да, пусть работает, мне нравится его стиль

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  2. suddenly 01.03.2023 12:28 # suddenly
    Да дайте ему поработать, надо время.

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