Мельхиот призывает "Челси" уволить Поттера
Бывший защитник "Челси" Марио Мельхиот считает, что лондонскому клубу нужно уволить своего главного тренера Грэма Поттера.
В последние недели результаты "Челси" не выдерживают никакой критики. "Синие" остаются на 10-м месте в Премьер-Лиге, находясь в 14 очках от топ-4.
Мельхиот, выступавший за "Челси" с 1999 по 2004 год, удивлен, насколько нынешний владелец клуба Тодд Бели терпелив с Поттером.
"В мои времена Грэм Поттер бы не уцелел. Это все, что я могу сказать".
"Он бы не уцелел, когда я играл. Мне жаль его. Я знаю, каждый говорит о нем, но с такого рода результатами... Мне жаль, но его нужно менять", — сообщил Мельхиот ESPN.
01.03.2023 12:00
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да, пусть работает, мне нравится его стиль
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Да дайте ему поработать, надо время.
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