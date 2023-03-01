Артета "не думает" о возможном уходе Тирни
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, "не думает" о будущем левого защитника Кирана Тирни.
В этом сезоне Тирни отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги, что стало следствием его проблем со здоровьем и конкуренции со стороны Александра Зинченко.
Недавно в прессе появились слухи, что Киран стал трансферной целью "Ньюкасла" на грядущее лето. Однако Артета не хочет забегать вперед и обещает шансы 25-летнему шотландцу, ведь совсем скоро "канониры" возобновят свой путь в Лиге Европы.
"Будущее Тирни? Я не знаю, я не думаю об этом".
"Я думаю о том, как будет лучше для команды, и о том, как вознаградить игроков игровыми минутами, которые все они заслуживают. В паре ближайших матчах мы попробуем осуществить это", — цитирует Артету talkSPORT.
01.03.2023 11:00
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