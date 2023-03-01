Премьер-Лига. Анонс матчей среды

В среду, 1 марта, состоятся два отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ЭВЕРТОН 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз



До этого выиграв 10 домашних матчей подряд в Премьер-Лиге, сейчас "Арсенал" может похвастать только одной победой в четырех последних поединках на своем поле (2 ничьи, 1 поражение). "Эвертон" выиграл лишь раз в 13 последних выездных матчах чемпионата (5 ничьих, 7 поражений). "Ириски" одержали только одну победу в 26 последних выездах к "канонирам" в рамках высшего дивизиона — 0:1 в апреле 2021 (4 ничьи, 21 поражение).



Полузащитник "Арсенала" Томас Партей находится под вопросом. Мохамед Эльнени и Габриэль Жезус точно не сыграют.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин по-прежнему недоступен из-за проблем с бедром. Натан Патерсон, Джеймс Гарнер и Андрос Таусенд также отсутствуют.



ЛИВЕРПУЛЬ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" выиграл три из четырех последних домашних матчей в Премьер-Лиги. В 12 выездных поединках этой кампании "Вулверхэмптон" лишь однажды сохранил свои ворота на замке. "Красные" одержали 18 побед в 20 последних домашних встречах с "волками" в рамках чемпионата.



Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес, пропустивший выезд к "Кристал Пэлас" из-за травмы плеча, готов играть. Также может вернуться Ибраима Конате, но у Джо Гомеса мышечное повреждение.



Нападающему "Вулверхэмптона" Матеусу Кунье предстоит фитнес-тест из-за проблем с лодыжкой. Бубакар Траоре и Хван Хи Чхан по-прежнему лечатся.