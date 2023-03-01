Премьер-Лига. Анонс матчей среды
В среду, 1 марта, состоятся два отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АРСЕНАЛ — ЭВЕРТОН 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз
До этого выиграв 10 домашних матчей подряд в Премьер-Лиге, сейчас "Арсенал" может похвастать только одной победой в четырех последних поединках на своем поле (2 ничьи, 1 поражение). "Эвертон" выиграл лишь раз в 13 последних выездных матчах чемпионата (5 ничьих, 7 поражений). "Ириски" одержали только одну победу в 26 последних выездах к "канонирам" в рамках высшего дивизиона — 0:1 в апреле 2021 (4 ничьи, 21 поражение).
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей находится под вопросом. Мохамед Эльнени и Габриэль Жезус точно не сыграют.
Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин по-прежнему недоступен из-за проблем с бедром. Натан Патерсон, Джеймс Гарнер и Андрос Таусенд также отсутствуют.
ЛИВЕРПУЛЬ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" выиграл три из четырех последних домашних матчей в Премьер-Лиги. В 12 выездных поединках этой кампании "Вулверхэмптон" лишь однажды сохранил свои ворота на замке. "Красные" одержали 18 побед в 20 последних домашних встречах с "волками" в рамках чемпионата.
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес, пропустивший выезд к "Кристал Пэлас" из-за травмы плеча, готов играть. Также может вернуться Ибраима Конате, но у Джо Гомеса мышечное повреждение.
Нападающему "Вулверхэмптона" Матеусу Кунье предстоит фитнес-тест из-за проблем с лодыжкой. Бубакар Траоре и Хван Хи Чхан по-прежнему лечатся.
01.03.2023 10:00
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Не надо шутить с Тоттенхэмом. Это не Челси, это не Интер. Антонио, твои автобусы здесь порвут на части. 250 тысяч отборных середняков АПЛ. Они все разнесут.
Конте, ты физрук. Ты остановись, б..., ты кончай, ты Сона спрячь подальше на банку и забудь про свою компенсацию. У нас был один аргентинец, поставил Кейна на финал, б..., и слили Великий Кубок Эльче! И другой чудак был, за неделю до финала ушёл, и слили Кубок Энергетика. И ты повторишь ту же ошибку. Ты подумай о будущем Тоттенхэма. Он гибнет. Твоя молодежь бежит в аренду. Там никто не хочет играть в 3-5-2, никто! Эта помойка, б...! 3-5-2, 3-4-3, 5-2-3, ... Эта грязная автобусная схема! Ни тактики, игры нету, б..., нет атаки у тебя. Весь мир болеет за Сити, Арсенал , б...!
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