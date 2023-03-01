Гвардиола похвалил "ошеломительного" Фодена

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил вернувшегося в форму полузащитника Фила Фодена.

Еще недавно ходили слухи, что Фоден угодил в опалу к Гвардиоле и поэтому стал реже появляться на футбольном поле.



Однако на самом деле Гвардиола преисполнен восхищения 22-летним англичанином, чей дубль помог "горожанам" пройти "Бристоль Сити" в пятом раунде Кубка Англии накануне вечером (3:0).



"На прошлой неделе я сказал, что у нас нет никаких сомнений насчет Фила. Эффект Фила с момента его появления здесь ошеломляет. Он потрясающ и становится лучше и лучше".



"У него были небольшие проблемы с лодыжкой, но он не жаловался. Он хочет тренироваться, он хочет играть, играть, несмотря на проблемы".



"Дело не в том, что он забил го в предыдущем матче (против "Борнмута") или забил два гола сегодня. Дело в том, как он агрессивен и как он действует".



"В каждом своем действии он выкладывается на 100 процентов, и это приносит плоды", — цитирует Гвардиолу The Independent.