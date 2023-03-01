Артета — о конфликте Габриэля и Салиба: "У них счастливый брак!"
Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал конфликт своих центральных защитников Габриэля Магальяэса и Вильяма Салиба.
Надежная оборона является ключом к тому, что большую часть этого сезона "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, и заслуга Габриэля с Салиба в этом огромна.
После победы 0:1 над "Лестером" в минувшую субботу бразилец и француз на повышенных тонах что-то выясняли между собой, даже пустив в ход руки, однако Артета не видит здесь никакой проблемы.
"Я не хочу, чтобы они были роботами. Я хочу обладать игроками с чувствами и страстью. Они должны быть требовательны друг к друг, но в конце концов между ними есть химия".
"Между ними двумя определенно есть эта химия на поле и за его пределами, и я обожаю это. Даже когда мы побеждаем, они хотят быть лучше".
"У них счастливый брак! Они обожают играть друг с другом, но они по-настоящему требовательны друг к другу — что хорошо. Все в порядке", — цитирует Артету The Independent.
01.03.2023 08:00
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Последние комментарии:
))) админ как обычно собирает всех ватников
следующая новость про Роналду и Тайсона
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Родитель №1, родитель №2. Совсем с ума по сходили.
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рад за них. Артета с кем
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Как будто подобные новости из стана ГГ могут удивить.
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