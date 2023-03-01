Артета — о конфликте Габриэля и Салиба: "У них счастливый брак!"

Габриэль Магальяэс и Вильям Салиба Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал конфликт своих центральных защитников Габриэля Магальяэса и Вильяма Салиба.

Надежная оборона является ключом к тому, что большую часть этого сезона "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, и заслуга Габриэля с Салиба в этом огромна.

После победы 0:1 над "Лестером" в минувшую субботу бразилец и француз на повышенных тонах что-то выясняли между собой, даже пустив в ход руки, однако Артета не видит здесь никакой проблемы.

"Я не хочу, чтобы они были роботами. Я хочу обладать игроками с чувствами и страстью. Они должны быть требовательны друг к друг, но в конце концов между ними есть химия".

"Между ними двумя определенно есть эта химия на поле и за его пределами, и я обожаю это. Даже когда мы побеждаем, они хотят быть лучше".

"У них счастливый брак! Они обожают играть друг с другом, но они по-настоящему требовательны друг к другу — что хорошо. Все в порядке", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Габриэль, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2023 08:00

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  1. otrar-2030 01.03.2023 09:22 # otrar-2030
    ))) админ как обычно собирает всех ватников
    следующая новость про Роналду и Тайсона

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  2. animadora 01.03.2023 08:24 # animadora
    Родитель №1, родитель №2. Совсем с ума по сходили.

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  3. vals1702 01.03.2023 08:17 # vals1702
    рад за них. Артета с кем

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  4. explosion 01.03.2023 08:01 # explosion
    Как будто подобные новости из стана ГГ могут удивить.

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