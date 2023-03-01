"Челси" интересуется Де Дзерби
"Челси" присоединился к группе клубов, проявляющих интерес к главному тренеру "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
Де Дзерби возглавил "Брайтон" только в сентябре, заступив на место Грэма Поттера, который в свою очередь отправился тренировать "Челси".
Сейчас под Поттером вовсю качается кресло, однако ожидается, что владельцы лондонского клуба дадут Грэму время до конца сезона, чтобы наладить игру и результаты.
Если затем "Челси" все-таки придется искать нового рулевого, то Де Дзерби будет одним из кандидатов на замену Поттеру, о чем сообщает Football Insider в эксклюзивном материале.
43-летний итальянец блестяще проявляет себя в "Брайтоне", также вызывая интерес со стороны "Тоттенхэма" и ряда больших клубов Серии А.
01.03.2023 07:00
Просмотров: 400
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
тупое гавно тупого гавна)
(ответить)
ох уж эти пенсы))
(ответить)
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА БЛЯЯЯЯЯЯ ну что за хуесосы нелепые))))
(ответить)
Боэли надо было брайтон покупать, а не Челси.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий