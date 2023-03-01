"Челси" интересуется Де Дзерби

Грэм Поттер и Роберто Де Дзерби "Челси" присоединился к группе клубов, проявляющих интерес к главному тренеру "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

Де Дзерби возглавил "Брайтон" только в сентябре, заступив на место Грэма Поттера, который в свою очередь отправился тренировать "Челси".

Сейчас под Поттером вовсю качается кресло, однако ожидается, что владельцы лондонского клуба дадут Грэму время до конца сезона, чтобы наладить игру и результаты.

Если затем "Челси" все-таки придется искать нового рулевого, то Де Дзерби будет одним из кандидатов на замену Поттеру, о чем сообщает Football Insider в эксклюзивном материале.

43-летний итальянец блестяще проявляет себя в "Брайтоне", также вызывая интерес со стороны "Тоттенхэма" и ряда больших клубов Серии А.


Метки Брайтон, Де Дзерби, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2023 07:00

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  1. arsenalbigfan 01.03.2023 07:46 # arsenalbigfan
    тупое гавно тупого гавна)

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  2. dentinho 01.03.2023 07:39 # dentinho
    ох уж эти пенсы))

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  3. hammersmith 01.03.2023 07:27 # hammersmith
    АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА БЛЯЯЯЯЯЯ ну что за хуесосы нелепые))))

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  4. chelsea88 01.03.2023 07:03 # chelsea88
    Боэли надо было брайтон покупать, а не Челси.

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