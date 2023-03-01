"Юнайтед" не будет продан раньше мая

"Манчестер Юнайтед" сможет обрести новых владельцев не раньше окончания этого сезона.

Еще 17 февраля нанятый семейством Глэйзеров банк Raine Group завершил сбор предложений о покупке "Юнайтед". По информации The Guardian, и катарский шейх Джассим, и богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф оказались готовы заплатить не более 4.5 млрд. фунтов.



Это значительно меньше тех 6 млрд. фунтов, в которые Глэйзеры оценивают свой актив, поэтому ожидания, что "красные дьяволы" сменят владельцев в ближайшие недели, не соответствуют реальности.



Сообщается, что внутри американского семейства действительно есть разногласия насчет того, стоит ли продавать "Юнайтед" по заниженной, как им кажется, цене, однако процесс все равно продвигается, и Глэйзеры всерьез размышляют о заключении сделки с кем-либо из потенциальных покупателей.



Вместе с тем авторитетное издание призывает не ждать, что это произойдет до конца марта. Конец сезона выглядит более вероятным сроком, к которому сделка насчет "Юнайтед" может быть согласована.