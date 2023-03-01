"Тоттенхэм" заключил соглашение с "Формулой-1"
"Тоттенхэм" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с "Формулой-1" на 15 лет.
В рамках этого сотрудничества "шпоры" построят под "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" электрический картодром. Это будет первая в мире трасса для картинга под футбольным стадионом.
Открытие картодрома запланировано на осень этого года. Также будет создана гоночная академия для определения следующего поколения пилотов "Формулы-1".
Наконец, "Тоттенхэм" и "Формула-1" планируют проводить образовательные активности для вовлечения молодежи в мотоспорт и сопряженные области вроде разработки программного обеспечения.
01.03.2023 00:05
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