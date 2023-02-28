"Сити" представил концепцию по расширению "Этихад"

Этихад "Манчестер Сити" представил концепцию по увеличению вместимости "Этихад" за пределы 60,000 зрителей.

В данный момент стадион "Сити" вмещает 53,000 зрителей — меньше арена из числа представителей "большой шестерки" только у "Челси".

С помощью реконструкции Северной трибуны "горожане" собираются добавить 7,700 мест, а также крытую фан-зону на 3,000 человек с едой и напитками, новым клубным магазином, музеем и отелем.

Как сообщает Daily Mail, согласование проекта и строительные работы займут три года.

Этихад

Этихад


Метки Манчестер Сити, стадионы, Этихад

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2023 23:00

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