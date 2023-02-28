"Юнайтед" и "Пэлас" оштрафованы на 55,000 фунтов каждый

"Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" предстоит выплатить по 55,000 фунтов в виде штрафа за потерю контроля над своими игроками.

Ранее в феврале "Юнайтед" отпраздновал домашнюю победу 2:1 над "Пэлас" в рамках Премьер-Лиги. Этот матч был отмечен стычкой всех 20 полевых игроков у бровки.



Разбирая этот эпизод при помощи системы VAR, рефери Андре Марринер показал красную карточку опорнику "красных дьяволов" Каземиро, который попытался придушить полузащитника "орлов" Уилла Хьюза, а также предъявил "горчичники" Джеффри Шлюппу и Антони.



Однако на этом история не закончилась. Позже FA предъявила обоим клубам обвинения, с которыми хозяева "Олд Траффорд" согласились, а гости — отвергли.



Тем не менее, независимая комиссия Ассоциации сочла вину тех и других доказанной, оштрафовав "Юнайтед" и "Пэлас" на одинаковую сумму.