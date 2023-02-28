Тоуни готовится к продолжительной дисквалификации

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни признал многочисленные нарушения запрета на ставки.

Напомним, в ноябре Тоуни был обвинен в 232 случаях нарушения установленного FA запрета на ставки для футболистов. В декабре Ассоциация добавила к ним еще 30.



Как сообщает Daily Mail, Айвен признал свою вину по большинству случаев, но часть решил оспорить. Предполагается, что дисциплинарные слушания начнутся в самое ближайшее время.



Тоуни ожидает, что его накажут дисквалификацией на несколько месяцев, начать отбывать которую 26-летний англичанин надеется еще до окончания этого сезона.



Добавим, Тоуни, чей контракт рассчитан до 2025 года, забил 14 голов в 21 матче Премьер-Лиги за "Брентфорд" в этом сезоне.