Фабиански получил переломы челюсти и глазницы

Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански выбыл из строя с переломами челюсти и глазницы.

Эти повреждения Фабиански получил в победном для "Вест Хэма" матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в минувшую субботу (4:0).



В данный момент медицинский штаб "молотобойцев" решает вопрос об операции, что лишь может увеличить отсутствие 37-летнего поляка.



"В данный момент Мы пока не совсем понимаем, будет он прооперирован, или со временем оно заживет само", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса BBC.



Добавим, Фабиански выходил в стартовом составе "Вест Хэма" на все 24 матча этого сезона Премьер-Лиги. В отсутствие Лукаша защищать ворота лондонцев будет Альфонс Ареоля.