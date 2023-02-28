Фабиански получил переломы челюсти и глазницы

Лукаш Фабиански Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански выбыл из строя с переломами челюсти и глазницы.

Эти повреждения Фабиански получил в победном для "Вест Хэма" матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в минувшую субботу (4:0).

В данный момент медицинский штаб "молотобойцев" решает вопрос об операции, что лишь может увеличить отсутствие 37-летнего поляка.

"В данный момент Мы пока не совсем понимаем, будет он прооперирован, или со временем оно заживет само", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса BBC.

Добавим, Фабиански выходил в стартовом составе "Вест Хэма" на все 24 матча этого сезона Премьер-Лиги. В отсутствие Лукаша защищать ворота лондонцев будет Альфонс Ареоля.


Метки Вест Хэм, травмы, Фабиански

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2023 20:00

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  1. electric 28.02.2023 20:51 # electric
    Бей (бывшего) гейгуннера пока тот не заплачет)

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  2. gunars 28.02.2023 20:08 # gunars
    Здоровья!

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