Клопп: "Если кто и может выдать победную серию, то это мы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда лучше всех в Премьер-Лиге готова устроить победную серию в остатке сезона.

Особенностью этого сезона Премьер-Лиги является тот факт, что никому из ведущих команд не удается выдать продолжительную победную серию и совершить рывок.



Особенно не хватает стабильности "Ливерпулю", однако Клопп чувствует, что "красные" готовы взять себя в руки и ускориться.



"Предстоит разыграть еще 45 очков. Это был бы хороший момент, чтобы начать победную серию, действительно хороший момент! Это то, чего мы хотим".



"Мы должны сделать усиление над собой, мы должны играть и наслаждаться тем, что мы делаем. Я правда думаю, что мы готовы. Если какой-нибудь клуб и может это, то это мы. Честно".



"Мы реабилитируемся, если говорить в целом. Но сейчас мы должны постараться выжать максимум из того, что мы все еще можем в этом сезоне".



"Я не знаю, что это будет, но команды наверху не так далеко от нас. Мы еще посмотрим, куда мы сможем забраться. Но альтернатив результатам нет — нам нужны результаты и хорошая игра", — цитирует Клоппа Sky Sports.