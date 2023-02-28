"Манчестер Сити" хочет Ковачича
"Манчестер Сити" заинтересован в полузащитнике "Челси" Матео Ковачиче.
Приглашение игрока в центр поля является одним из приоритетов для "Сити" на грядущее лето — "горожанам " нужен преемник для Илкая Гюндогана, чей контракт истекает в конце сезона.
Целью номер один "Сити" является Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", однако этот трансфер выглядит чрезвычайно сложным и дорогим.
Как раз в качестве более доступной альтернативы Беллингему "горожане" и рассматривают 28-летнего Ковачича, от контракта которого с "Челси" остается один полный год.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола является давним поклонником таланта Ковачича и хотел Матео еще в 2018 году, когда игрок сборной Хорватии переходил из "Реала" в "Челси".
28.02.2023 18:00
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