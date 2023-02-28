Аврам и Джоэл Глэйзеры не хотят продавать МЮ
Братья Аврам и Джоэл Глэйзеры не хотят продавать "Манчестер Юнайтед".
Sky Sports подтверждает информацию о том, что ни одно из выдвинуты о покупке "Юнайтед" предложений не дотягивает до 6 миллиардов фунтов, в которые Глэйзеры оценивают свой клуб.
Учитывая это, Аврам и Джоэл вообще бы предпочли не продавать "Юнайтед", но их сиблинги Кевин, Эдвард, Брайан и Дарси жаждут избавиться от актива, который им совершенно не интересно развивать.
Потенциальным покупателям, включая катарского шейха Джассима и сэра Джима Рэтклиффа, будет предложено улучшить свои предложения. Либо Глэйзеры могут рассмотреть вариант с продажей доли в клубе.
28.02.2023 16:00
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