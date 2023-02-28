Аврам и Джоэл Глэйзеры не хотят продавать МЮ

Братья Аврам и Джоэл Глэйзеры не хотят продавать "Манчестер Юнайтед".

Sky Sports подтверждает информацию о том, что ни одно из выдвинуты о покупке "Юнайтед" предложений не дотягивает до 6 миллиардов фунтов, в которые Глэйзеры оценивают свой клуб.



Учитывая это, Аврам и Джоэл вообще бы предпочли не продавать "Юнайтед", но их сиблинги Кевин, Эдвард, Брайан и Дарси жаждут избавиться от актива, который им совершенно не интересно развивать.



Потенциальным покупателям, включая катарского шейха Джассима и сэра Джима Рэтклиффа, будет предложено улучшить свои предложения. Либо Глэйзеры могут рассмотреть вариант с продажей доли в клубе.