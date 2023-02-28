Тиаго Силва пропустит до шести недель
Защитник "Челси" Тиаго Силва пропустит до шести недель с травмой колена.
Напомним, Силва травмировал свое колено в проигранном "Челси" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье (2:0).
Изначально появилась информация, что Тиаго пропустит минимум одну неделю, однако Evening Standard утверждает, что отсутствие 38-летнего бразильца может продлиться до апреля.
Силве пока не поставлен окончательный диагноз, однако у Тиаго подозревают повреждение медиальной связки колена.
Добавим, сгладить потерю Силвы может международный перерыв, который будет в следующем месяце.
28.02.2023 13:00
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