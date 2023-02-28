Защитник "Челси" Тиаго Силва пропустит до шести недель с травмой колена.

Напомним, Силва травмировал свое колено в проигранном "Челси" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье (2:0).



Изначально появилась информация, что Тиаго пропустит минимум одну неделю, однако Evening Standard утверждает, что отсутствие 38-летнего бразильца может продлиться до апреля.



Силве пока не поставлен окончательный диагноз, однако у Тиаго подозревают повреждение медиальной связки колена.



Добавим, сгладить потерю Силвы может международный перерыв, который будет в следующем месяце.