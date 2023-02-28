Магуайр: "Хочу играть матчи"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что рад за свой клуб, завоевавший Кубок Лиги, но хочет играть в стартовом составе.

В минувший уикенд Магуайр завоевал свой первый трофей с "Юнайтед", однако Харри провел на поле "Уэмбли" лишь пару минут.



Магуайр относится с пониманием к предпочтениям своего главного тренера Эрика Тен Хага, но в то же время хочет получить шанс изменить свою ситуацию.



"У меня нет никаких смешанных эмоций, клуб так давно не выигрывал трофеев. Я являюсь капитаном клуба, и моя главная задача — помогать клубу двигаться вперед и добиваться успеха, и эта победа является частью процесса".



"Конечно, я тот футболист, который хочет играть матчи, и я хочу выводить парней из подтрибунного тоннеля в начале матча, но я также понимаю, что это часть футбола. Когда ты выступаешь на тор-уровне, ты имеешь дело с огромной конкуренцией".



"Тренер разговаривает со мной каждый день и верит, что я являюсь центральным защитником топ-уровня со всеми атрибутами, чтобы играть в его команде, но нужно понимать, что игроки, которые играют в данный момент, играют хорошо", — цитирует Магуайра The Independent.