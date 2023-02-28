Магуайр: "Хочу играть матчи"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что рад за свой клуб, завоевавший Кубок Лиги, но хочет играть в стартовом составе.
В минувший уикенд Магуайр завоевал свой первый трофей с "Юнайтед", однако Харри провел на поле "Уэмбли" лишь пару минут.
Магуайр относится с пониманием к предпочтениям своего главного тренера Эрика Тен Хага, но в то же время хочет получить шанс изменить свою ситуацию.
"У меня нет никаких смешанных эмоций, клуб так давно не выигрывал трофеев. Я являюсь капитаном клуба, и моя главная задача — помогать клубу двигаться вперед и добиваться успеха, и эта победа является частью процесса".
"Конечно, я тот футболист, который хочет играть матчи, и я хочу выводить парней из подтрибунного тоннеля в начале матча, но я также понимаю, что это часть футбола. Когда ты выступаешь на тор-уровне, ты имеешь дело с огромной конкуренцией".
"Тренер разговаривает со мной каждый день и верит, что я являюсь центральным защитником топ-уровня со всеми атрибутами, чтобы играть в его команде, но нужно понимать, что игроки, которые играют в данный момент, играют хорошо", — цитирует Магуайра The Independent.
28.02.2023 12:00
Просмотров: 557
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в вест хеме поиграешь, осел
(ответить)
Хочет играть он, ебаное полено, при таком то Мартинезе?
(ответить)
"Тренер разговаривает со мной каждый день и верит, что я являюсь центральным защитником топ-уровня со всеми атрибутами, чтобы играть в его команде"
Тен Хааг то же самое говорил и про Роналду, но в действительности посадил на лавку глубоко. Пора Магваеру на интервью тоже…
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий