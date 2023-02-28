Магуайр: "Хочу играть матчи"

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что рад за свой клуб, завоевавший Кубок Лиги, но хочет играть в стартовом составе.

В минувший уикенд Магуайр завоевал свой первый трофей с "Юнайтед", однако Харри провел на поле "Уэмбли" лишь пару минут.

Магуайр относится с пониманием к предпочтениям своего главного тренера Эрика Тен Хага, но в то же время хочет получить шанс изменить свою ситуацию.

"У меня нет никаких смешанных эмоций, клуб так давно не выигрывал трофеев. Я являюсь капитаном клуба, и моя главная задача — помогать клубу двигаться вперед и добиваться успеха, и эта победа является частью процесса".

"Конечно, я тот футболист, который хочет играть матчи, и я хочу выводить парней из подтрибунного тоннеля в начале матча, но я также понимаю, что это часть футбола. Когда ты выступаешь на тор-уровне, ты имеешь дело с огромной конкуренцией".

"Тренер разговаривает со мной каждый день и верит, что я являюсь центральным защитником топ-уровня со всеми атрибутами, чтобы играть в его команде, но нужно понимать, что игроки, которые играют в данный момент, играют хорошо", — цитирует Магуайра The Independent.


Метки Кубок Лиги, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2023 12:00

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  1. quavo 28.02.2023 12:42 # quavo
    в вест хеме поиграешь, осел

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  2. jack-4poker 28.02.2023 12:24 # jack-4poker
    Хочет играть он, ебаное полено, при таком то Мартинезе?

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  3. ben-arfa 28.02.2023 12:09 # ben-arfa
    "Тренер разговаривает со мной каждый день и верит, что я являюсь центральным защитником топ-уровня со всеми атрибутами, чтобы играть в его команде"

    Тен Хааг то же самое говорил и про Роналду, но в действительности посадил на лавку глубоко. Пора Магваеру на интервью тоже…

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