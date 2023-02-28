Стейвли обещает, что "Ньюкасл" еще выиграет Кубок Лиги и другие трофеи

Совладелица "Ньюкасла" Аманда Стейвли пообещала, что ее клуб еще выиграет Кубок Лиги, а также все остальные главные трофеи.

В минувшее воскресенье "Ньюкасл" упустил возможность завоевать свой первый с Кубка ярмарок в 1969 году трофей, проиграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 в финале Кубка Лиги.



Стейвли, которая в 2021 году помогла Суверенному фонду Саудовской Аравии приобрести "Ньюкасл" и получила за это 10% акций клуба, уверена, что "сороки" еще выиграют трофеи и отблагодарят этим своим невероятных фанатов.



"Я так горжусь всеми нашими фанатами. Каждым. Я плакала, мой сын плакал, все мы плакали".



"Это было удивительно, при счете 2:0 все наши флаги были подняты. Весь этот путь мы проделали благодаря страсти каждого".



"Мы выиграем Кубок Лиги. Мы выиграем Кубок Англии. Мы выиграем Лигу Чемпионов. Мы выиграем Премьер-Лигу".



"Мы проделали этот удивительный путь благодаря нашим удивительным фанатам. Мы просто гордимся и лишены слов. Для нас большая честь управлять "Ньюкаслом", — сообщила Стейвли talkSPORT.