Гвардиола: "Мне не можем больше терять очки"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда больше не может терять очки в Премьер-Лиге, если хочет завоевать титул.

Если посреди недели "Арсенал" выиграет свой отложенный матч против "Эвертона", отставание "Сити" от вершины таблицы вырастет до пяти очков.

Гвардиола чувствует, что его команда и так совершила много необязательных потерь, поэтому лимит на осечки уже исчерпан.

"У меня есть ощущение, что в Премьер-Лиге еще многое случится. Каждый будет терять очки, но мы не можем этого делать, если собираемся сражаться до конца".

"Игра, в которую мы играем, хороша. А вот результаты могли бы быть лучше — мы могли победить "Тоттенхэм" и "Ноттингем", но иногда так случается".

"Конечно, это не идеально — но нормально, хорошо. У меня нет жалоб насчет того, как мы играем и сражаемся".

"После последнего матча против "Борнмута" настроение в раздевалке было исключительным. Парни делают все возможное, и мне этого достаточно", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2023 10:00

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  1. electric 28.02.2023 11:14 # electric
    CARROLL!!!

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  2. shearer1 28.02.2023 10:53 # shearer1
    Вот щя потеряетя

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  3. champion19 28.02.2023 10:51 # champion19
    Мне не может больше звездеть

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  4. wengerrrro 28.02.2023 10:11 # wengerrrro
    да сосредоточься на лч, апл и так постоянно берешь

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