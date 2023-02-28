Гвардиола: "Мне не можем больше терять очки"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда больше не может терять очки в Премьер-Лиге, если хочет завоевать титул.

Если посреди недели "Арсенал" выиграет свой отложенный матч против "Эвертона", отставание "Сити" от вершины таблицы вырастет до пяти очков.



Гвардиола чувствует, что его команда и так совершила много необязательных потерь, поэтому лимит на осечки уже исчерпан.



"У меня есть ощущение, что в Премьер-Лиге еще многое случится. Каждый будет терять очки, но мы не можем этого делать, если собираемся сражаться до конца".



"Игра, в которую мы играем, хороша. А вот результаты могли бы быть лучше — мы могли победить "Тоттенхэм" и "Ноттингем", но иногда так случается".



"Конечно, это не идеально — но нормально, хорошо. У меня нет жалоб насчет того, как мы играем и сражаемся".



"После последнего матча против "Борнмута" настроение в раздевалке было исключительным. Парни делают все возможное, и мне этого достаточно", — цитирует Гвардиолу The Independent.