Смит-Роу близок к возвращению в строй

Полузащитник Эмиль Смит-Роу находится на пороге возвращения к выступлениям за "Арсенал", уже сыграв за резервную команду.

Этот сезон складывается невероятно разочаровывающим образом для Смит-Роу, который суммарно сыграл лишь 63 минуты, пять раз выйдя на замену.



Дело в том, что в сентябре Смит-Роу перенес операцию на паховой области. Едва вернувшись в строй в январе, затем Эмиль выбыл еще на полтора месяца с травмой бедра.



Однако накануне вечером Смит-Роу вышел в стартовом составе резервной команды "Арсенала" против коллег из "Челси", полностью сыграв первый тайм, сообщает Evening Standard.



Теперь главный тренер "канониров" Микель Артета надеется, что вскоре 22-летний англичанин будет в его распоряжении.