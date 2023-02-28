Смит-Роу близок к возвращению в строй
Полузащитник Эмиль Смит-Роу находится на пороге возвращения к выступлениям за "Арсенал", уже сыграв за резервную команду.
Этот сезон складывается невероятно разочаровывающим образом для Смит-Роу, который суммарно сыграл лишь 63 минуты, пять раз выйдя на замену.
Дело в том, что в сентябре Смит-Роу перенес операцию на паховой области. Едва вернувшись в строй в январе, затем Эмиль выбыл еще на полтора месяца с травмой бедра.
Однако накануне вечером Смит-Роу вышел в стартовом составе резервной команды "Арсенала" против коллег из "Челси", полностью сыграв первый тайм, сообщает Evening Standard.
Теперь главный тренер "канониров" Микель Артета надеется, что вскоре 22-летний англичанин будет в его распоряжении.
28.02.2023 09:00
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