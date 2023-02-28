Каземиро считает, что Кубок Лиги оправдывает его трансфер в МЮ

Полузащитник Каземиро считает, что триумф в Кубке Лиги оправдывает его переход в "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

Покупка Каземиро у "Реала" за 70 миллионов фунтов стала большой удачей для "Юнайтед", хотя не секрет, что многие испытывали недоумение по поводу решения бразильца сменить клуб, где ему были гарантированы трофеи и участие в поздних стадиях Лиги Чемпионов, на клуб, в тот момент находившийся в глубоком кризисе.



Однако в минувшее воскресенье Каземиро помог "Юнайтед" переиграть "Ньюкасл" в финале Кубка Лиги (2:0), став автором победного гола. 31-летний бразилец надеется, что этим он закрыл вопрос о правильности своего трансфера.



"Я покинул великий клуб и отправился в Англию, а люди удивлялись, почему. Такого рода моменты являются ответом. Все мы знаем, что это только начало, но это не значит, что мы не можем быть счастливы".



"Это очередной трофей для меня, что я всегда приветствую, независимо от соревнования. Я бурно праздновал, потому мне мне нравится здесь", — цитирует Каземиро Daily Mirror.