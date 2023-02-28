"Челси" не уволит Поттера, даже если проиграет "Лидсу" и "Боруссии"

Грэм Поттер останется главным тренером "Челси", даже если потерпит домашние поражения от "Лидса" и дортмундской "Боруссии".

В минувшее воскресенье "Челси" уступил своим соседям из "Тоттенхэма" (2:0), потерпев свое третье подряд поражение и в третий раз подряд даже не сумев забить во всех соревнованиях.



Уже сейчас букмекеры считают Поттера главным фаворитом на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге, ставя Грэма выше Дэвида Мойеса из "Вест Хэма" и Гари О'Нила из "Борнмута".



Таблоиды также заговорили, что два ближайших матча, которые "Челси" сыграют на "Стэмфорд Бридж", могут стать определяющими для дальнейшей судьбы экс-наставника "Брайтона".



Однако The Guardian утверждает, что будущее Поттера не зависит от судьбы этих матчей. Грэм продолжит работу, даже если проиграет аутсайдеру Премьер-Лиги и вылетит из Лиги Чемпионов.



Американские владельцы "Челси" изначально были готовы к турбулентному периоду после множества изменений, произошедших в клубе, поэтому поддержка ими Поттера остается безоговорочной.



В данный момент план таков, что у Поттера будет летнее трансферное окно и предсезонный период. Лишь после этого под Грэмом может зашататься кресло.