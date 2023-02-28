Тиаго Силва рискует пропустить матч с "Боруссией"

Защитник "Челси" Тиаго Силва рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" из-за травмы.

Напомним, Силва был заменен еще в первом тайме проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье (2:0), уступив свое место на поле Весле Фофана.



У Тиаго, который исполнял обязанности капитана "синих" в отсутствие Сесара Аспиликуэты, возникли проблемы с левым коленом, и в данный момент 38-летний бразилец все еще обследуется у докторов.



The Times ожидает, что Силва проведет вне игры минимум неделю. Это значит, что Тиаго гарантированно пропустит матч Премьер-Лиги против "Лидса" в ближайшую субботу.



Также Силва серьезно рискует пропустить ответный матч против "Боруссии" 8 марта, когда "Челси" нужно будет играть на победу после поражения 1:0 в Дортмунде 15 февраля.



Проблема для "синих" усугубляется тем, что Бенуа Бадиашиле, который мог бы заменить бразильского ветерана, не заявлен на плей-офф Лиги Чемпионов.