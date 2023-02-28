Четверо игроков из Премьер-Лиги попали в символическую сборную FIFA FIFPRO World 11

Четверо выступающих в Премьер-Лиге игроков вошли в состав символической сборной FIFA FIFPRO World 11 по итогам 2022 года.

Места в этой команде получили защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк, полузащитники Каземиро из "Манчестер Юнайтед" и Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", а также нападающий "горожан" Эрлинг Холанд.



Также можно отметить, что в символической сборной был назван защитник Жоау Канселу, который принадлежит "Сити", но в январе был отправлен в аренду в "Баварию".



Примечательно, что аргентинец Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы", признанный на церемонии вручения наград ФИФА лучшим голкипером, в сборную не попал — вместо него на воротах оказался Тибо Куртуа из "Реала".



Символическая сборная FIFA FIFPRO World 11: Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) — Жоау Канселу ("Манчестер Сити" / "Бавария", Португалия), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко) — Каземиро ("Реал" / "Манчестер Юнайтед", Бразилия), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Лука Модрич ("Реал", Хорватия) — Карим Бензема ("Реал", Франция), Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд" / "Манчестер Сити", Норвегия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)



