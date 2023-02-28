Ван Дейк ответил Гуллиту

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк ответил на упрек своего легендарного соотечественника Рууда Гуллита.

На прошлой неделе Гуллит раскритиковал манеру Ван Дейка обороняться в своей штрафной, когда Виргил прячет руки за спину и сгибает колени.



Гуллит сравнил эту позу Ван Дейка с позой конькобежца и назвал ее нелепой, однако Виргил предпочитает игнорировать критику.



"Мне нечего сказать по этому поводу. Я высоко устанавливаю стандарты. Люди пытаются удержать меня от того, что я стараюсь делать".



"Вернуться после тяжелой травмы и затем пропустить еще шесть недель тяжело, поэтому я очень горжусь тем, что играю по три матча продолжительностью в 90 минут. Я очень горжусь этим, и я упорно трудился ради этого", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.