Ван Дейк ответил Гуллиту
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк ответил на упрек своего легендарного соотечественника Рууда Гуллита.
На прошлой неделе Гуллит раскритиковал манеру Ван Дейка обороняться в своей штрафной, когда Виргил прячет руки за спину и сгибает колени.
Гуллит сравнил эту позу Ван Дейка с позой конькобежца и назвал ее нелепой, однако Виргил предпочитает игнорировать критику.
"Мне нечего сказать по этому поводу. Я высоко устанавливаю стандарты. Люди пытаются удержать меня от того, что я стараюсь делать".
"Вернуться после тяжелой травмы и затем пропустить еще шесть недель тяжело, поэтому я очень горжусь тем, что играю по три матча продолжительностью в 90 минут. Я очень горжусь этим, и я упорно трудился ради этого", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.
28.02.2023 00:05
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