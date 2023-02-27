Босс "Интера": "Лукаку вернется в "Челси"

Ромелу Лукаку Босс "Интера" Беппе Маротта объявил, что нападающий Ромелу Лукаку вернется в "Интер".

Летом 2021 "Интер" продал Лукаку в "Челси" за 97.5 млн. фунтов, а спустя год взял загрустившего в Лондоне Ромелу в аренду.

Из-за проблем со здоровьем Лукаку сыграл только 14 матчей в этом сезоне, поэтому Маротта очень осторожен насчет выкупа 29-летнего бельгийца.

"Останется ли Лукаку в "Интере" и на следующий год? Пока слишком рано, чтобы решать. Он вернется в "Челси", и там посмотрим, что будет дальше".

"Бесспорно, сам Лукаку хочет остаться в "Интере". Нам известны намерения Ромелу, поэтому посмотрим, сможем ли мы договориться о его возвращении сюда", — сообщил Маротта Sky.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2023 23:00

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  1. suddenly 27.02.2023 23:48 # suddenly
    В Тоттенхэм его продать, а в обратном направлении взять Кейна.

    (ответить)

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