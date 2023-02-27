Акции МЮ рухнули в цене на 13%

Акции "Манчестер Юнайтед" рухнули в цене на 13% за один день на фоне слухов о том, что семейство Глэйзеров не продаст клуб.

На текущей неделе потенциальные покупатели "Юнайтед" ожидают получить обратную связь от нанятого Глэйзерами банка Raine Group насчет выдвинутых ими предложений о покупке клуба.



Как ожидается, Raine Group скажет потенциальным покупателям, что их предложения недостаточны и не соответствуют ожиданиям Глэйзеров.



Также поговаривают, что теперь Глэйзеры могут сохранить контроль над "Юнайтед", ограничившись продажей небольшой доли в своем клубе.



Как сообщает Daily Mail, такого рода слухи совершенно не вдохновляют инвесторов, которые отреагировали на них распродажей акций "Юнайтед", в результате чего капитализация клуба с "Олд Траффорд" снизилась на сотни миллионов фунтов.



Добавим, ранее в феврале стоимость акций "Юнайтед" достигла исторического максимума. Это произошло после известия о намерении катарского шейха Джассима купить "красных дьяволов". С тех пор акции клуба подешевели почти на 20%.