Фергюсон считает, что МЮ мало голов Рэшфорда

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон заявил, что "красные дьяволы" нуждаются еще в одном бомбардире, помимо нападающего Маркуса Рэшфорда.

После паузы на ЧМ-2022 Рэшфорд забил 17 мячей в 19 матчах, включая гол в победном для "Юнайтед" финале Кубка Лиги против "Ньюкасла" накануне (2:0), однако Фергюсону кажется, что "Юнайтед" этого мало.



"Я не думаю, что он форвард. Он действует на левом краю, и он великолепен. Его завершающий удар всегда был хорош, и он всегда бьет низом, что очень важно для нападающего".



"Он набрал отличную форму. К сожалению для нас, он является главным источником голов, и нам бы пригодился еще один. Но он справляется", — сообщил Фергюсон Sky Sports.



Также сэр Алекс высказался насчет нынешнего главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, с которым он недавно поужинал.



"Юнайтед" строится на успехе, и он пошел правильным путем в этом отношении".



"Его приобретения по-настоящему хороши, и я думаю, это важно. У него есть власть в клубе, и это имеет большое значение для него. Ты приходишь в "Юнайтед" и пытаешься сразу же хорошо начать. Он очень хорош, правда хорош", — добавил Фергюсон.