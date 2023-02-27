Сантос близок к возвращению в "Васко да Гаму"
Полузащитник "Челси" Андрей Сантос близок к возвращению в "Васко да Гаму" на правах аренды.
Только в прошлом месяце "Васко да Гама" продал Сантоса в "Челси" за 18 миллионов фунтов, однако Андрей не получил разрешения на работу в Англии — ни автоматически, и в результате апелляции.
Затем "Челси" задумал отправить Сантоса до декабря в бразильский гранд "Палмейрас", однако тот отказался от сделки, когда узнал, что "синие" хотят опцию отзыва Андрея летом, вдобавок сам игрок собирался отлучиться на Чемпионат Мира U-20.
В конце концов "Челси" решил отправить Сантоса назад в "Васко да Гаму". Daily Mail ожидает, что 18-летний бразилец вернется в Лондон в июле, чтобы попытаться еще раз получить рабочую визу.
27.02.2023 20:00
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