Полузащитник "Челси" Андрей Сантос близок к возвращению в "Васко да Гаму" на правах аренды.

Только в прошлом месяце "Васко да Гама" продал Сантоса в "Челси" за 18 миллионов фунтов, однако Андрей не получил разрешения на работу в Англии — ни автоматически, и в результате апелляции.



Затем "Челси" задумал отправить Сантоса до декабря в бразильский гранд "Палмейрас", однако тот отказался от сделки, когда узнал, что "синие" хотят опцию отзыва Андрея летом, вдобавок сам игрок собирался отлучиться на Чемпионат Мира U-20.



В конце концов "Челси" решил отправить Сантоса назад в "Васко да Гаму". Daily Mail ожидает, что 18-летний бразилец вернется в Лондон в июле, чтобы попытаться еще раз получить рабочую визу.