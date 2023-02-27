Семь вещей, что мы узнали в 25-м туре

25-й тур английской Премьер-Лиги был урезанным из-за игравших в финале Кубка Лиги "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла". "Челси" снова разочаровал и может вскоре оказаться во второй половине турнирной таблицы, "Ливерпуль" не смог победить "Кристал Пэлас". Об этом и другом — в традиционных итогах тура.





"Челси" все так же безнадежен



Грэм Поттер призвал к терпению после поражения "Челси" от "Тоттенхэма" со счетом 2:0, но терпение руководства "синих" вполне может закончиться в скором времени. "Челси" все так же выглядит безнадежно разрозненной на поле командой, которой сложно создавать моменты и невероятно трудно забивать.



Поттер напомнил о том, что менеджера лидирующего сейчас "Арсенала" хотели уволить на второй год его работы на "Эмирейтс". Но все это может быть аргументом в пользу Поттера, только если забыть, что Артета выиграл Кубок Англии в свой первый сезон в "Арсенале".



"Челси" побил британский трансферный рекорд с момента назначения Поттера. Они выиграли дважды в 15 матчах, не могут забить, вылетели из обоих кубков и занимают 10-е место, оставаясь в первой половине таблицы только благодаря лучшей, чем у "Астон Виллы", разнице забитых / пропущенных. Разница эта, кстати, отрицательная.



Клопп вынужден согласиться, что с Александр-Арнольдом что-то не так



Юрген Клопп был возмущен предположениями о том, что Трент Александер-Арнольд мог страдать от неуверенности в себе после полного ошибок выступления в матче с "Кристал Пэлас", несмотря на растущее количество критики в его адрес.



В то время как он был обычной угрозой в атаке, 24-летний игрок очень плохо оборонялся, и "Ливерпулю" повезло, что нападающие "Пэлас" не смогли воспользоваться шансами, которые им дарил Трент. Клопп, у которого есть некоторые альтернативные варианты на позиции правого защитника, до сих пор сопротивлялся призывам перевести Александер-Арнольда в полузащиту, но признал, что защитник сборной Англии может чувствовать усталость.



"Он в порядке, это просто количество игр", — сказал менеджер "Ливерпуля". "Это Трент Александер-Арнольд, и, если он не выступает на высоком уровне, все об этом говорят. Мы сняли его, и у него есть еще день, чтобы отдохнуть, и тогда он снова будет в порядке".



Основная проблема "Эвертона" — беззубая атака



Шон Дайч сказал, что знает "статистику и факты" об "Эвертоне". В этом случае его стоическое поведение было впечатляющим после того, как он стал свидетелем, как его команда вернулась в зону вылета в результате очередного беззубого выступления и дорогостоящего домашнего поражения.



Статистика забитых мячей основных атакующих вариантов "Эвертона" подчеркивает, почему статус клуба в высшем дивизионе находится в опасности. Нил Мопе забил 27 голов в 119 матчах Премьер-Лиги, Алекс Ивоби — 16 в 207, Дуайт Макнил — девять в 156, а Демарай Грей — 18 в 189. В общей сложности 70 голов в Премьер-Лиге в 671 матче, плюс продолжительное отсутствие Доминика Калверт-Левна показывают, почему стандартные положения и вклад защитников имеют жизненно важное значение для Дайча.



В такой ситуации отсутствие покупок во время зимнего трансферного окна выглядит промахом, который может привести к плачевным для "Эвертона" последствиям. О том, что у клуба есть проблемы с забитыми голами в отсутствие Калверт-Левина, было известно задолго до прихода Дайча, но для решения этого вопроса не было сделано ничего.



Данни Ингс подтвердил свой класс



В отличие от "Эвертона", "Вест Хэм" взял нового форварда во время зимнего трансферного окна — причем как раз того, кого хотели заполучить и "ириски". Данни Ингс уже успел получить травму за время короткого пребывания в Восточном Лондоне, но все же он показал, что, когда способен выйти на поле, то остается грозным нападающим, гарантирующим голы при наличии опасных моментов.



В матче с "Ноттингем Форест" "Вест Хэм", наконец, прорвало в атаке — "молотобойцы" забили четыре гола, Ингс отметился дублем, а игра лондонцев в целом понравилась. Дэвид Мойес серьезно изменил состав по сравнению с правильным матчем против "Тоттенхэма", и его перестановки помогли "Вест Хэму" обрести легкость в атаке — как минимум против "Форест", испытывавшего большие проблемы с составом из-за обилия травмированных.



Соломон — мастер выходов на замену



"Суперсаб" Манор Соломон стал первым израильским игроком, забившим в трех матчах Премьер-Лиги подряд, после Ронни Розенталя в 1992 году. И результативность Соломона после выходов со скамейки пришлась как нельзя кстати в период, когда нет Александара Митровича, выбывшего из строя по причине травму задней поверхности бедра.



Соломон еще не выходил ни разу в старте в чемпионате, но он уже провел семь матчей, выходя на замену, и в общей сложности — 126 минут на поле, поскольку он восстанавливается после травмы колена, полученной в его первой игре за клуб против "Ливерпуля" в августе. Но с учетом того влияния, которое он оказывает со скамейки запасных, когда "Фулхэм" гонится за европейской квалификацией, неудивительно, что Марку Силва с удовольствием использует его именно в качестве усиления во втором тайме.



"Манор не готов провести полный матч, но ему нужны минуты, чтобы играть с такой интенсивностью, потому что это Премьер-Лига", — сказал тренер. "Когда ты не играешь три или четыре месяца, это всегда тяжело".



Дебют Хави Грасии в "Лидсе" был осторожным, но удачным



Новый менеджер "Лидса" Хави Грасия понимал, насколько важно взять три очка в матче с конкурентом в борьбе за выживание "Саутгемптоном". Потому нет ничего удивительного, что игра его команды в первом тайме была очень осторожной — даже Вильфред Ньонто, известный своей активностью в атаке, в этот раз помогал Хуниору Фирпо, как мог.



Идея растянуть игру по всей ширине поля сделала "Лидс" немного инертным в продвижении вперед, но когда был налажен контроль над мячом, Грасия сделал очень удачные замены, которые и помогли выиграть этот "матч за шесть очков" благодаря голу Хуниора Фирпо в концовке. Может быть, "Лидс" в первой игре под руководством испанца выглядел не так ярко в атаке, как в последних поединках, но для "павлинов" сейчас главное то, что они взяли три очка и покинули зону вылета.



Даже в плохой форме "Тоттенхэм" остается командой из топ-4



"Тоттенхэм" в этом сезоне играет без огонька, хотя у команды и есть богатый выбор в атаке. При этом команда Антонио Конте все же остается уверенным претендентом на финиш в топ-4, так как у нее присутствует класс, есть забивающий регулярно Харри Кейн, а конкуренты в лице "Ливерпуля" и "Челси" делают все, чтобы облегчить жизнь "шпорам".



Сложно вспомнить матчи в этом сезоне, в которых "Тоттенхэм" был очень хорош, но и откровенно плохо "шпоры" могут сыграть только в отдельно взятом поединке, сохраняя стабильный темп набора очков, которого должно хватить для финиша в зоне Лиги Чемпионов. Также "Тоттенхэм" сохраняет хорошие шансы побороться за трофей в Кубке Англии и все еще может отыграться дома после минимального поражения от "Милана" в плей-офф Лиги Чемпионов. Возможно, итоги сезона для "шпор" будут не такими "кислыми", как лицо их менеджера в большинстве матчей.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru