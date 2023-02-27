Семь вещей, что мы узнали в 25-м туре
25-й тур английской Премьер-Лиги был урезанным из-за игравших в финале Кубка Лиги "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла". "Челси" снова разочаровал и может вскоре оказаться во второй половине турнирной таблицы, "Ливерпуль" не смог победить "Кристал Пэлас". Об этом и другом — в традиционных итогах тура.
"Челси" все так же безнадежен
Грэм Поттер призвал к терпению после поражения "Челси" от "Тоттенхэма" со счетом 2:0, но терпение руководства "синих" вполне может закончиться в скором времени. "Челси" все так же выглядит безнадежно разрозненной на поле командой, которой сложно создавать моменты и невероятно трудно забивать.
Поттер напомнил о том, что менеджера лидирующего сейчас "Арсенала" хотели уволить на второй год его работы на "Эмирейтс". Но все это может быть аргументом в пользу Поттера, только если забыть, что Артета выиграл Кубок Англии в свой первый сезон в "Арсенале".
"Челси" побил британский трансферный рекорд с момента назначения Поттера. Они выиграли дважды в 15 матчах, не могут забить, вылетели из обоих кубков и занимают 10-е место, оставаясь в первой половине таблицы только благодаря лучшей, чем у "Астон Виллы", разнице забитых / пропущенных. Разница эта, кстати, отрицательная.
Клопп вынужден согласиться, что с Александр-Арнольдом что-то не так
Юрген Клопп был возмущен предположениями о том, что Трент Александер-Арнольд мог страдать от неуверенности в себе после полного ошибок выступления в матче с "Кристал Пэлас", несмотря на растущее количество критики в его адрес.
В то время как он был обычной угрозой в атаке, 24-летний игрок очень плохо оборонялся, и "Ливерпулю" повезло, что нападающие "Пэлас" не смогли воспользоваться шансами, которые им дарил Трент. Клопп, у которого есть некоторые альтернативные варианты на позиции правого защитника, до сих пор сопротивлялся призывам перевести Александер-Арнольда в полузащиту, но признал, что защитник сборной Англии может чувствовать усталость.
"Он в порядке, это просто количество игр", — сказал менеджер "Ливерпуля". "Это Трент Александер-Арнольд, и, если он не выступает на высоком уровне, все об этом говорят. Мы сняли его, и у него есть еще день, чтобы отдохнуть, и тогда он снова будет в порядке".
Основная проблема "Эвертона" — беззубая атака
Шон Дайч сказал, что знает "статистику и факты" об "Эвертоне". В этом случае его стоическое поведение было впечатляющим после того, как он стал свидетелем, как его команда вернулась в зону вылета в результате очередного беззубого выступления и дорогостоящего домашнего поражения.
Статистика забитых мячей основных атакующих вариантов "Эвертона" подчеркивает, почему статус клуба в высшем дивизионе находится в опасности. Нил Мопе забил 27 голов в 119 матчах Премьер-Лиги, Алекс Ивоби — 16 в 207, Дуайт Макнил — девять в 156, а Демарай Грей — 18 в 189. В общей сложности 70 голов в Премьер-Лиге в 671 матче, плюс продолжительное отсутствие Доминика Калверт-Левна показывают, почему стандартные положения и вклад защитников имеют жизненно важное значение для Дайча.
В такой ситуации отсутствие покупок во время зимнего трансферного окна выглядит промахом, который может привести к плачевным для "Эвертона" последствиям. О том, что у клуба есть проблемы с забитыми голами в отсутствие Калверт-Левина, было известно задолго до прихода Дайча, но для решения этого вопроса не было сделано ничего.
Данни Ингс подтвердил свой класс
В отличие от "Эвертона", "Вест Хэм" взял нового форварда во время зимнего трансферного окна — причем как раз того, кого хотели заполучить и "ириски". Данни Ингс уже успел получить травму за время короткого пребывания в Восточном Лондоне, но все же он показал, что, когда способен выйти на поле, то остается грозным нападающим, гарантирующим голы при наличии опасных моментов.
В матче с "Ноттингем Форест" "Вест Хэм", наконец, прорвало в атаке — "молотобойцы" забили четыре гола, Ингс отметился дублем, а игра лондонцев в целом понравилась. Дэвид Мойес серьезно изменил состав по сравнению с правильным матчем против "Тоттенхэма", и его перестановки помогли "Вест Хэму" обрести легкость в атаке — как минимум против "Форест", испытывавшего большие проблемы с составом из-за обилия травмированных.
Соломон — мастер выходов на замену
"Суперсаб" Манор Соломон стал первым израильским игроком, забившим в трех матчах Премьер-Лиги подряд, после Ронни Розенталя в 1992 году. И результативность Соломона после выходов со скамейки пришлась как нельзя кстати в период, когда нет Александара Митровича, выбывшего из строя по причине травму задней поверхности бедра.
Соломон еще не выходил ни разу в старте в чемпионате, но он уже провел семь матчей, выходя на замену, и в общей сложности — 126 минут на поле, поскольку он восстанавливается после травмы колена, полученной в его первой игре за клуб против "Ливерпуля" в августе. Но с учетом того влияния, которое он оказывает со скамейки запасных, когда "Фулхэм" гонится за европейской квалификацией, неудивительно, что Марку Силва с удовольствием использует его именно в качестве усиления во втором тайме.
"Манор не готов провести полный матч, но ему нужны минуты, чтобы играть с такой интенсивностью, потому что это Премьер-Лига", — сказал тренер. "Когда ты не играешь три или четыре месяца, это всегда тяжело".
Дебют Хави Грасии в "Лидсе" был осторожным, но удачным
Новый менеджер "Лидса" Хави Грасия понимал, насколько важно взять три очка в матче с конкурентом в борьбе за выживание "Саутгемптоном". Потому нет ничего удивительного, что игра его команды в первом тайме была очень осторожной — даже Вильфред Ньонто, известный своей активностью в атаке, в этот раз помогал Хуниору Фирпо, как мог.
Идея растянуть игру по всей ширине поля сделала "Лидс" немного инертным в продвижении вперед, но когда был налажен контроль над мячом, Грасия сделал очень удачные замены, которые и помогли выиграть этот "матч за шесть очков" благодаря голу Хуниора Фирпо в концовке. Может быть, "Лидс" в первой игре под руководством испанца выглядел не так ярко в атаке, как в последних поединках, но для "павлинов" сейчас главное то, что они взяли три очка и покинули зону вылета.
Даже в плохой форме "Тоттенхэм" остается командой из топ-4
"Тоттенхэм" в этом сезоне играет без огонька, хотя у команды и есть богатый выбор в атаке. При этом команда Антонио Конте все же остается уверенным претендентом на финиш в топ-4, так как у нее присутствует класс, есть забивающий регулярно Харри Кейн, а конкуренты в лице "Ливерпуля" и "Челси" делают все, чтобы облегчить жизнь "шпорам".
Сложно вспомнить матчи в этом сезоне, в которых "Тоттенхэм" был очень хорош, но и откровенно плохо "шпоры" могут сыграть только в отдельно взятом поединке, сохраняя стабильный темп набора очков, которого должно хватить для финиша в зоне Лиги Чемпионов. Также "Тоттенхэм" сохраняет хорошие шансы побороться за трофей в Кубке Англии и все еще может отыграться дома после минимального поражения от "Милана" в плей-офф Лиги Чемпионов. Возможно, итоги сезона для "шпор" будут не такими "кислыми", как лицо их менеджера в большинстве матчей.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
27.02.2023 19:00
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Возможно, итоги сезона для "шпор" будут не такими "кислыми", как лицо их менеджера в большинстве матчей.
Источник: http://fapl.ru/posts/98862/?c=1
Бабарика бербариса переел? Ох1уел гнать на Антонио?
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Е6лорусские партизаны самое страшное подразделение ниндзя-спецназовцев
В обед они воюют они на стороне РФ и помогают уничтожать украинцев, а вот наступает ночь...они превращаются в смелых ниндзя и помогают Украине
Никто не видел их, но они есть (с)
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"Челси" все так же безнадежен
Источник: http://fapl.ru/posts/98862/
также слитно пишется, дол6ое6
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"Челси" все так же безнадежен
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Интересный рассказ российского спецназовца о провальном штурме Харькова 27 февраля 2022 года, я там был и снимал последствия: https://m.youtube.com/watch?v=6NAIk2RuHUg&;t=401s
А вот как это видит враг:
«Как многим известно, заходила в город 2 обрспн (2-я бригада спецназ), а именно 1 и 3 рота 2 отряда и 3 рота 3 отряда. Задача стояла зайти в город и закрепиться в намеченных точках, конечная цель мой группы был телецентр, мы должны были работать совместно с ЧВК, подразделениям РосГвардии, а так же 25 Лужская мотострелковая бригада, все перечисленные подразделения должны были заходить в город после нас, но этого не случилось так как командование западного военного округа не дало приказу заходить. В результате чего мы оставались в городе одни, петляя между улицами ожидая дальнейших команд. В центре города находились танки, а так же брт4 Буцефалы, у нас кроме тигров и камазов с бронекапсулой ничего было, там стояли корды и агсы, против тяжелой брони это ничто. Ближе к центру сообственно говоря подошли ребята с 3 роты 3 отряда, они и попали в ловушку из за долго непонимания что делать дальше и будет ли подкрепление, технику подбили, поэтому ребята закрепились в школе, тем временем нам пришла команда уходить из города. Я был в первой роте нам удалось выйти из города без потерь благодаря грамотным действиям командира, 2 рота при выходе попала в засаду потеряв технику и выходила уже с боями вернувшись к месту сбора только к ночи, они тогда 7 человек потеряли. Когда мы выходили из Харькова перед городом стояла колонна 25 Лужской бригады с танками готовая зайти. Так же решено было перейти в радиомолчание так ВСУшнки тогда уже с тех всеми известных тигров успели затрофеить радейки. 3 рота 3 отряда была практически полностью разбита, вышли не многие и уже под самый вечер, остальные же так и остались в школе и сгорели там не собираясь сдаваться. Почему тогда командование западного военного округа бросило ребят, не дало приказу зайти другим подразделениям, команд никаких не поступало, знаю лишь что наш командир бригады тогда разбил одному из генералов ебальник, за что был отстранен а к 7 марта снова назначен, потому что заменить его было некому и ребята его уважают.
7-го марта намечался второй штурм под ночь. Мы должны были заходить ночью с теплаками, совместно с тамбовской бригадой (16-я бригада спецназ) и ЧВК, но опять все пошло по пизде, ибо мы отстояли перед окружной дорогой всю ночь, а заходить начали почему-то под утро. Тогда начала по нам лупить арта. Пару человек погибло, часть ранило и мы отошли».
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vozdushnaya trevoga A-50
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