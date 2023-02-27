Агент опроверг слухи насчет ухода Салаха из "Ливерпуля"

Мохамед Салах Агент нападающего Мохамеда Салаха опроверг слухи о том, что его клиент может покинуть "Ливерпуль" в случае непопадания "красных" в Лигу Чемпионов.

Поражение 2:5 от "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов и шесть очков отставания от замыкающего топ-4 Премьер-Лиги "Тоттенхэма", который имеет два матча в запасе, оставляют "Ливерпулю" невысокие шансы на возвращение в элитный европейский турнир на будущий сезон.

На днях в прессе появились слухи, что это может подтолкнуть Салаха к уходу из "Ливерпуля", несмотря на подписанный в прошлом году новый контракт, однако агент 30-летнего египтянина Рами Аббас уверяет, что эта информация не соответствует действительности.

"Чепуха. Никогда это не обсуждали и не обдумывали. Мысль о непопадании в Лигу Чемпионов никогда даже не приходила нам в голову", — написал Аббас в твиттере.


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2023 18:00

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