Агент опроверг слухи насчет ухода Салаха из "Ливерпуля"
Агент нападающего Мохамеда Салаха опроверг слухи о том, что его клиент может покинуть "Ливерпуль" в случае непопадания "красных" в Лигу Чемпионов.
Поражение 2:5 от "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов и шесть очков отставания от замыкающего топ-4 Премьер-Лиги "Тоттенхэма", который имеет два матча в запасе, оставляют "Ливерпулю" невысокие шансы на возвращение в элитный европейский турнир на будущий сезон.
На днях в прессе появились слухи, что это может подтолкнуть Салаха к уходу из "Ливерпуля", несмотря на подписанный в прошлом году новый контракт, однако агент 30-летнего египтянина Рами Аббас уверяет, что эта информация не соответствует действительности.
"Чепуха. Никогда это не обсуждали и не обдумывали. Мысль о непопадании в Лигу Чемпионов никогда даже не приходила нам в голову", — написал Аббас в твиттере.
27.02.2023 18:00
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