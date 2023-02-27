Второй гол в финале Кубка Лиги переписан на Рэшфорда
Нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду официально присудили второй гол в финальном матче Кубка Лиги против "Ньюкасла".
Накануне "Юнайтед" отпраздновал победу 2:0 над "Ньюкаслом" на "Уэмбли", однако изначально второй гол "красных дьяволов" был записан как автогол защитника "сорок" Свена Ботмана, от которого мяч срикошетил в ворота после удара Рэшфорда.
Однако сейчас Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, объявила, что этот гол переписали на Рэшфорда, находящегося в своей, возможно, лучшей форме за карьеру.
Таким образом, теперь 25-летний англичанин может похвастать 17 голами в 19 матчах после паузы на Чемпионат Мира в Катаре.
27.02.2023 17:00
Просмотров: 715
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А парнишка то уже 25 голов в этом сезоне положил, причем не одного с пенальти
(ответить)
оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
Почему не на Кейна?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий