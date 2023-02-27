Второй гол в финале Кубка Лиги переписан на Рэшфорда

Маркус Рэшфорд Нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду официально присудили второй гол в финальном матче Кубка Лиги против "Ньюкасла".

Накануне "Юнайтед" отпраздновал победу 2:0 над "Ньюкаслом" на "Уэмбли", однако изначально второй гол "красных дьяволов" был записан как автогол защитника "сорок" Свена Ботмана, от которого мяч срикошетил в ворота после удара Рэшфорда.

Однако сейчас Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, объявила, что этот гол переписали на Рэшфорда, находящегося в своей, возможно, лучшей форме за карьеру.

Таким образом, теперь 25-летний англичанин может похвастать 17 голами в 19 матчах после паузы на Чемпионат Мира в Катаре.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Рэшфорд, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 715

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Последние комментарии:




  1. heyoung 27.02.2023 17:21 # heyoung
    А парнишка то уже 25 голов в этом сезоне положил, причем не одного с пенальти

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  2. slavaukraine 27.02.2023 17:05 # slavaukraine
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  3. suddenly 27.02.2023 17:01 # suddenly
    Почему не на Кейна?

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