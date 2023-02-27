Вегхорст хочет три оставшихся трофея

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ваут Вегхорст заявил, что его команда намерена побороться за три оставшихся трофея после завоевания Кубка Лиги.

Только в прошлом месяце присоединившись к "Юнайтед" на правах аренды, накануне Вегхорст завоевал свой первый трофей с командой Эрика Тен Хага.



Однако "красные дьяволы" все еще продолжают борьбу в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Европы, и Ваут хочет выжать максимум из своих шести месяцев в Манчестере.



"Один мы уже выиграли, но все еще есть три других, и мы голодны до большего".



"Остается еще три трофея. Первый мы уже завоевали, и нужно насладиться этим моментом. Но затем, конечно, нужно двигаться дальше. Все в наших руках, поэтому вперед".



"Внутри клуба, внутри команды отличная атмосфера, все парни ладят друг с другом. Конечно, наш тренер — первый, кто всегда говорит: "Мы живем, чтобы побеждать".



"Он живет ради этого. Это можно почувствовать. Он очень внимателен к деталям в своей работе".



"Мы очень рады, что смогли завоевать этот трофей. Это просто отличное ощущение. Я здесь не так давно, но я думаю, этот клуб давно не выигрывал трофеев. Приятно вернуть трофеи туда, где им место. Это удивительный клуб", — цитирует Вегхорст Daily Mail.