"Ливерпуль" заинтересован в Барелле

"Ливерпуль" заинтересован в полузащитнике "Интера" Николо Барелле.

Ожидается, что после окончания этого сезона главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп значительно обновит среднюю линию своей команды, причем "красные" собираются совершить несколько приобретений в эту зону.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в шорт-листе Клоппа находятся Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", Мойсес Кайседо из "Брайтона", а также Барелла.



26-летний Барелла выигрывал Евро-2020 со сборной Италии на "Уэмбли", а также побеждал с "Интером" в Серии А.



Однако Николо имеет контракт до 2026 года, и "Ливерпулю" придется раскошелиться на 70 миллионов фунтов, чтобы заполучить итальянского полузащитника.

